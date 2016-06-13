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“Namaz kılmayan hayvandır” diyen profesörün odasına ‘laik değilsin’ afişi

ÇHD avukatı Umut Beyaz, Akşar'ın sözleri üzerine suç duyurusunda bulunmuştu

13 Haziran 2016 20:29

İlahiyat profesörü Mustafa Aşkar’ın  "Namazı hayvanlar kılmaz" sözüne tepki gösteren bir grup öğrenci Aşkar'ın Ankara Üniversitesi'ndeki odasına “Atatürk’ün üniversitesine ‘Laik’ değilsin Mustafa Aşkar" yazan afiş yapıştırdı

TRT 1 ekranlarında yayımlanan “Ramazan Sevinci” programına 12 Haziran 2016 tarihinde konuk olan Ankara Üniversitesi  İlahiyat Profesörü Mustafa Aşkar, namazla ilgili değerlendirmede bulunmuştu. 

 Aşkar, “Şunu diyorum; namaz, oruç, zekât bunlar fazilet değil, bunlar görev. Zaten kılıcan. Efendim, ‘Ben namaz kılıcam’. Niye söylüyorsun? Avusturalya hayvanat bahçesine gittik, dünyanın en büyük hayvanat bahçesine...  Alnı secdeye gelen varlık var mı insanın dışında? Namaz ergonomik, secde eden tek varlık insan. İnsan namaz ergonomik yaratılmış.  Ben düz söyleyeyim, ayette de bunu söylüyor, ağır gelmesin. Yani namazı hayvanlar kılmaz. Namaz kılmayan da hayvandır. Bir dakika, biz öyle dedik ama Allah ‘Ondan da aşağı’ diyor. Kıyamete kadar konuşacağız...” ifadelerini kullanmıştı. 

Aşkar’ın bu sözlerinden sonra bir grup öğrenci Aşkar’ın fakültedeki odasına “Atatürk’ün üniversitesine ‘Laik’ değilsin Mustafa Aşkar” yazılı afiş astı.

 

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