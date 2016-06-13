"Namaz kılmayan hayvandır" diyen profesörden özür: Yanlış anlaşıldı!

Devlet televizyonu TRT’de namaz kılmayan insanları ‘hayvan’ olarak niteleyen ilahiyat profesörü Mustafa Aşkar, söylediği sözlerin yanlış anlaşıldığını öne sürerek özür diledi.

TRT 1 ekranlarında yayımlanan “Ramazan Sevinci” programına 12 Haziran 2016 tarihinde konuk olan Ankara Üniversitesi İlahiyat Profesörü Mustafa Aşkar, “Namaz kılmayan hayvandır” demişti.

Sabah’ın haberine göre, Akşar’ın açıklaması şöyle:

“12 Haziran Pazar günü TRT 1 kanalında konuk olarak katıldığım 'Ramazan Sevinci' programında, konunun önemini vurgulamak amacıyla kullandığım ifadeler maalesef yanlış anlaşılmıştır. Yanlış anlaşılmaya ve maksadını aşan yorumlara sebebiyet verdiğim için kamuoyundan özür diliyorum. Hayırlı Ramazanlar...”

O sözlere suç duyurusu

Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şube Başkanı Umut Beyaz, TRT’de yayınlanan “Ramazan Sevinci” programındaki “Namaz kılmayan hayvandır” sözleri için suç duyurusunda bulundu.

Aşkar’ın sarf ettiği sözler nedeniyle cezalandırılması gerektiği belirtilen suç duyurusunda “Şüpheli, bu ifadeleri ile toplumda kendisiyle aynı düşünce ve inancı paylaşmayan kesimlere ‘hakaret’ etmekle kalmamış, aynı zamanda basın yoluyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunun da işlendiği” vurgulandı ve namaz kılmayan bir kişinin aşağılanmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Başbakan Yardımcısı:

Bir müdahalemiz söz konusu değildir

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TRT’de söylenen “Namaz kılmayan hayvandır” sözlerini yorumladı ve “Gerekli soruşturmalar savcılar tarafından yapılır. Bizim bakanlar kurulu olarak bir müdahalemiz söz konusu değildir” diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Canikli’nin yaptığı açıklama şöyle:

"Sadece bir haber olarak TRT'deki program kulağımıza geldi. Zaten suç unsuru varsa gerekli işlemler mahkemeler tarafından yapılır. Bakanlar Kurulu olarak bizim bir adım atmamız mümkün değil. Gereken neyse yapılır. Suç ise ona göre de mahkemeler bu konuda gerekli kararı veririler. Elbette herkesin bir görüşü vardır. Suç olarak telakki ediliyorsa savcılar harekete geçer gereğini yapar. Şahsi görüşümüzün açıklanması farklı yorumlara sebep olabilir."