Başbakan Yıldırım: "Namaz kılmayan hayvandır" diyen halt etmiş, zırvalamış; münasebetsiz!

Başbakan Binali Yıldırım, TRT ekranında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan Prof. Mustafa Aşkar'ın "Namaz kılmayan hayvandır" sözlerine tepki gösterdi. Yıldırım, "Halt etmiş, kim söylediyse zırva. Ünvanı ne olursa olsun yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede böyle münasebetsiz laflar edenlerin Müslümanlar nezdinde hiçbir yeri yoktur" dedi.

"Ramazan Sevinci" adlı programa katılan ilahiyat profesörüMustafa Aşkar, “Alnı secdeye gelen bir varlık var mı insanın dışında? Yok. Secde eden tek varlık insan. O zaman, ben düz söyleyeyim. Ayette de bunu söylüyor, ağır gelmesin. Namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan da hayvandır” demişti.

Yıldırım'ın Aşkar'ın sözlerini 'zırva' olarak değerlendirdiği açıklaması şöyle:

"Değerlendirecek bir yanı yok. Halt etmiş. Kim söylediyse zırva. Biz dinimizin değerlerini biliyoruz. Hoş görü dinidir, sevgi dinidir, kardeşlik dinidir. Dolayısıyla bu ve buna benzer sözler kabul edilemez. Böyle bir şey söylediyse çok büyük hata etmiş, saçmalamış, zırva. Ünvanı ne olursa olsun, yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede böyle münasebetsiz laflar eden birisinin Müslümanlar nezdinde hiçbir yeri yoktur."