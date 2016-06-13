CHP'li Altay'dan "Namaz kılmayan hayvandır" tepkisi: Onu TRT'ye çıkarıp program yaptıran hayvandır!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TRT'deki iftar programında "Namaz kılmayan hayvandır" diyen Prof. Dr. Mustafa Aşkar'ın meczup olduğunu belirterek, "Ama asıl onu TRT'ye böyle bir önemli yayın kuruluşuna çıkarıp böyle bir program yaptıran olsa olsa hayvandır, eşek oğlu eşektir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"Kendi yarattıkları canavarla mücadele ediyorlar"

DHA'nın haberine göre; Engin Altay, yargı reformunda Yargıtay ve Danıştay ile ilgili alınan kararların sorulması üzerine “Bu yasanın amacı kendilerinin büyüttükleri besledikleri devletin ve yargının her kademesine yerleştirdikleri yıllarca işbirliği yaptıkları onların tabiriyle ‘Fettullah terör örgütü’ hukukçuları Yargıtay ve Danıştay’dan temizlemek. hukukla yargıyla bu kadar oynarsanız ülkede kaos ortamı yaratırsınız. Elbette yüksek yargı vakti zamanında işgal edildiğinde uyarılarımız dikkate alınsaydı bugün saçma bir kanunla gelmezlerdi. Yargıtay ve Danıştay’ın yapısını küçülten bir hamle adaleti geciktirmekten başka bir şeye yaramaz. Onlar kendi yarattıkları canavarla mücadele ediyorlar ama Türk hukuk sistemi zarar görüyor” diye konuştu.

"Onu TRT'ye çıkaran eşek oğlu eşektir"

Engin Altay, TRT’deki ramazan programında Prof. Dr. Mustafa Aşkar’ın “Namaz kılmayan hayvandır” açıklamasına yönelik, “Ben Kuran-ı Kerim okudum. Hiç bir ayet de yok. Hadis de yok. Bana göre bu kişi meczuptur. Ama asıl onu TRT’ye böyle bir önemli yayın kuruluşuna çıkarıp böyle bir program yaptıran olsa olsa hayvandır, eşekoğlu eşektir.. ne söylediğimi bilerek söylüyorum” dedi.

"Seri katille polisin selfie çektirmesi çürümüşlüğün göstergesidir"

Engin Altay, seri katil olduğu iddia edilen Atalay Filiz ile selfie çektiren polislerin sorulması üzerine de: “Emniyet teşkilatının hangi noktaya geldiği konusunda çok ucuz bir göstergesi. Devlette liyakat her şeye rağmen korunmuştur AKP’den önce. Ama devletin çürüdüğünün bu soru çok açık belgesi. Böyle bir seri katille bir polisin selfie çektirmesi devletin ne kadar çürümüş olduğunun açık göstergesi.



Genel başkanımıza kovanın atıldığı yerde TRT kameramanı ve çok sayıda polisin dışında hiç bir sivil yoktu. geldiğimiz nokta bu. emniyet teşkilatında terörize olmuş, AKP’nin gladyatörlüğüne soyunmuş emniyet teşkilatına vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır.”

