'Redhack belgeleri'ne öğrencilerden 'hortumlu' destek!

Redhack'in Marmara Üniversitesi'nde 17 milyon liralık yolsuzluğa ilişkin yayınladığı belgeler nedeniyle öğrenciler 'hortumlu' eylem yaptı.

Marmara Üniversitesi'nde öğrenciler, Üniversiteler Arası Kurul Toplantısı öncesinde Redhack'in kamuoyuyla paylaştığı belgelerdeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle üniversite rektörlerini protesto etti. Haydarpaşa Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantı nedeniyle öğrenci kapısı önünde toplanan grup, ellerinde "ODTÜ'yü kınayan soyguncu rektörleri istemiyoruz. Üniversiteler bizimdir" yazılı pankart taşıyarak toplantının yapıldığı bina önüne kadar yürüdü. Üniversite yönetimleri ve rektörler aleyhine sloganlar atan grup, Redhack'in elde ettiği 60 bin belge içinde yer alan Marmara Üniversitesi'ndeki 17 milyon liralık yolsuzluk iddialarıyla ilgili suçladıkları Marmara Üniversitesi Rektörü Zafer Gül'ü de istifaya davet etti.

Cengiz Çoban'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alana heberine göre, grup içerisinden bir öğrenci, yanında getirdiği su hortumunu okul bahçesindeki çevik kuvvet polislerine doğru atarak, "İçerideki rektörlerin bu hortuma ihtiyacı var" diye bağırdı. Yapılan basın açıklamasının ardından iki öğrenci rektörlerin daha iyi soygun yapabilmesi için hazırladıklarını söyledikleri üzerinde "SoygunPlanı" yazılı afişi, binanın giriş kapısına astı.