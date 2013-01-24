T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Redhack belgeleri'ne öğrencilerden 'hortumlu' destek!

Marmara Üniversitesi'nde öğrenciler, Redhack'in kamuoyuyla paylaştığı belgelerdeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle üniversite rektörlerini protesto etti

24 Ocak 2013 18:56

Redhack'in Marmara Üniversitesi'nde 17 milyon liralık yolsuzluğa ilişkin yayınladığı belgeler nedeniyle öğrenciler 'hortumlu' eylem yaptı.

Marmara Üniversitesi'nde öğrenciler, Üniversiteler Arası Kurul Toplantısı öncesinde Redhack'in kamuoyuyla paylaştığı belgelerdeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle üniversite rektörlerini protesto etti. Haydarpaşa Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantı nedeniyle öğrenci kapısı önünde toplanan grup, ellerinde "ODTÜ'yü kınayan soyguncu rektörleri istemiyoruz. Üniversiteler bizimdir" yazılı pankart taşıyarak toplantının yapıldığı bina önüne kadar yürüdü. Üniversite yönetimleri ve rektörler aleyhine sloganlar atan grup, Redhack'in elde ettiği 60 bin belge içinde yer alan Marmara Üniversitesi'ndeki 17 milyon liralık yolsuzluk iddialarıyla ilgili suçladıkları Marmara Üniversitesi Rektörü Zafer Gül'ü de istifaya davet etti.

Cengiz Çoban'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alana heberine göre, grup içerisinden bir öğrenci, yanında getirdiği su hortumunu okul bahçesindeki çevik kuvvet polislerine doğru atarak, "İçerideki rektörlerin bu hortuma ihtiyacı var" diye bağırdı. Yapılan basın açıklamasının ardından iki öğrenci rektörlerin daha iyi soygun yapabilmesi için hazırladıklarını söyledikleri üzerinde "SoygunPlanı" yazılı afişi, binanın giriş kapısına astı.

 

ETİKETLER

redhackbelgeleröğrencilerhortumlu eylem

İlgili Haberler

Redhack, YÖK'ün 60 bin belgesini ele geçirdiğini açıkladı

Kendisini Redhack olarak adlandıran hacker grubu Yüksek Öğretim Kurumu sistemine düzenlediği saldırı ile elde ettiği belgeleri internet ortamında yayımlamaya başladı.

Redhack belgelerinden eski YÖK Başkanı Prof. Özcan da çıktı

Redhack tarafından YÖK sisteminden ele geçirilen soruşturma dosyasına göre Çukurova Üniversitesi 4,5 milyon dolar zarara uğratılmış

Redhack'in 'YÖK belgeleri'ne öğrencilerden destek eylemi

Redhack, bazı üniversitelerin ihale ve malzeme alımında usulsüzlük yaptığına dair belgeleri yayımladı. Bunun üzerine öğrenciler üniversite rektörlerini istifaya çağırdı

Redhack belgelerine yasak isteği kabul edilmedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, YÖK'e ait gizlilik taşıyan bazı bilgi ve belgelerin yayımlandığı internet sayfalarına erişimin engellenmesi talebi mahkemece reddedildi

YÖK başkanı Çetinsaya'dan Redhack açıklaması

'Hiçbir ayrım yapmadan inceleme ve soruşturma süreçlerine sokuyoruz. Buradan kalkarak da 'üniversiteler yolsuzluk' içinde demenin bence bir anlamı yok'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24