Redhack'in 'YÖK belgeleri'ne öğrencilerden destek eylemi

Redhack'in YÖK'e ait olduğu bilinen Elektronik Paylaşım Sitesi ebs.yok.gov.tr adlı internet sitesini hackleyerek paylaştığı belgeler nedeniyle öğrenciler eylem yaptı

Hacklenen sitede ele geçirildiği iddia edilen belgelerde, bazı üniversitelerin ihale ve malzeme alımında usulsüzlük yapılığının yer aldığı ileri sürüldü. Redhack'in belgelerin bir kısmını twitter üzerinden yayınlaması üzerine Öğrenci Kolektifleri üyesi 30 kişi, adı geçen üniversite rektörlerini istifaya çağırdı.

'Üniversite A.Ş.'ye, YÖK'e ve yasasına geçit yok'

Ümit Türk ve Hasan Yıldırım'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda 15:00'da toplanan grup “ODTÜ'yü kınayan rektörler soyguncu çıktı. Tayyip'in sesi rektörler istifa" yazılı pankart açarak “soyguncu rektörler istifa etsin" sloganları attı. Grup adına Özgür Kütahya'nın okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Hacker grubu Red Hack'in YÖK'ün elektronik paylaşım sitesi ebs.yok.gov.tr'ye 08.01.2013 tarihinde girerek,'Üniversite A.Ş.'ye, YÖK'e ve Yasasına geçit yok' sloganıyla ele geçirdiği aralarında gizli ibaresi de bulunan belgeleri internette paylaşıldı.

Redhack bilgileri twitter üzerinden paylaşmıştı

Red Hack tarafından yaptıkları yolsuzlukları belgeleyen birçok bilgi twitter üzerinden kamuoyuna sunuldu. Hacker grubunun elde ettiği belgelere göre, Fırat Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi,İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi ile ilgili iddialara yer verildi" denildi.

Açıklamada son olarak, “Üniversiteye dair yapacakları her şeyde AKP'nin, Tayyip'in ve rektörlerinin ensesinde olacağız. Bu rektörler bizim rektörlerimiz değildir. Bu kişiler hala bilim insanı sıfatını taşımak istiyorlarsa, yapacakları en onurlu şey, derhal istifa etmeleridir" dedi. Topluluk açıklama sonrası olaysız dağıldı.

İstanbul Üniversitesi'nden 'Redhack' açıklaması

Hacker grubu RedHack'in YÖK'ün web sitesini hack'ledikten sonra yayınladığı belgelerde adı geçen İstanbul Üniversitesi, belgelerle ilgili yapılan haberlerde yer alan bilgilerin doğru olmadığını ve yanıltıcı olduğunu açıkladı.

İstanbul Üniversitesi'nden, konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ''Medyada 'RedHack'in Yayımladığı Belgeler' doğrultusunda İstanbul Üniversitesi ile ilgili yayımlanan haberlerde yer alan bilgiler kesinlikle doğru değil ve yanıltıcıdır'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

''İstanbul Üniversitesi ile ilgili yayımlanan haberlere konu olan 2009 yılına ait belgeler üzerinde Sayıştay denetçileri tarafından tam inceleme yapılmıştır. İnceleme ile ilgili olarak Sayıştay'a yazılı ve belgeli açıklamalar yapılmıştır. Sayıştay 3. Daire tarafından yapılan inceleme neticesinde "Yapılan harcamaların usulüne uygun olduğu" Sayıştay ilamı ile anlaşılmıştır.

Haberlerde geçen 6 adet Passat ve 1 adet BMW marka araç İstanbul Üniversitesi'ne hibe edilmiştir. Bu araçlar İstanbul Üniversitesi'ne aittir. Araçlar için Maliye Bakanlığı'na yazı yazılmış ve 3 adet Passat ve 1 adet BMW marka araç Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul Üniversitesi Taşıt Cetveli'ne (T Cetveli) kayıt edilmiştir. Diğer 3 adet Passat marka aracın ise bütçe olanakları nedeniyle İstanbul Üniversitesi T Cetveli'ne kayıt işlemleri 2013 yılında gerçekleştirilecektir.

Haberlerde yer alan Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin otoparkları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri tarafından işletilmektedir. İÜ Sosyal Tesisleri tarafından 2009-2012 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi'nin bütçesine kira geliri olarak toplam 4 milyon 439 bin 333 TL yatırılmıştır. İÜ Sosyal Tesisleri'nin kira gelirleri ve kârı yıllık olarak İstanbul Üniversitesi'nin bütçesine aktarılmaktadır.''