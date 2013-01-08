Redhack, YÖK'ün 60 bin belgesini ele geçirdiğini açıkladı

YÖK'ün Elektronik Paylaşım Sistemi ebys.yok.gov.tr sitesinin şifrelerini kırarak sistemi ele geçiren Redhack 60 binden fazla döküman elde ettiğini duyurdu. YÖK'ün ODTÜ'ye yönelik tavrını protesto etmek amacıyla saldırı yaptıklarını duyuran grup elde ettiği belgeleri tasnif ederek yayımlayacağını duyurdu. Sosyal paylaşım ağı twitter üzerinden gönderilen mesajlarda ellerinde çok sayıda kişi ve kurum hakkında belgeler olduğunu iddia ettiler.

Açıklamadan kısa bir süre sonra ise önce Giresun Üniversitesi'nde yaşanan bir yolsuzluk ile ilgili soruşturma belgeleri yayımlandı. Giresun'un ardından ise Gazi, Uludağ ve Adnan Menderes Üniversitelerine ait yolsuzluk belgeleri yayımlandı.