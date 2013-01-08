T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Redhack, YÖK'ün 60 bin belgesini ele geçirdiğini açıkladı

Kendisini Redhack olarak adlandıran hacker grubu Yüksek Öğretim Kurumu sistemine düzenlediği saldırı ile elde ettiği belgeleri internet ortamında yayımlamaya başladı.

08 Ocak 2013 12:17

 

YÖK'ün Elektronik Paylaşım Sistemi ebys.yok.gov.tr sitesinin şifrelerini kırarak sistemi ele geçiren Redhack 60 binden fazla döküman elde ettiğini duyurdu. YÖK'ün ODTÜ'ye yönelik tavrını protesto etmek amacıyla saldırı yaptıklarını duyuran grup elde ettiği belgeleri tasnif ederek yayımlayacağını duyurdu. Sosyal paylaşım ağı twitter üzerinden gönderilen mesajlarda ellerinde çok sayıda kişi ve kurum hakkında belgeler olduğunu iddia ettiler.
Açıklamadan kısa bir süre sonra ise önce Giresun Üniversitesi'nde yaşanan bir yolsuzluk ile ilgili soruşturma belgeleri yayımlandı. Giresun'un ardından ise Gazi, Uludağ ve Adnan Menderes Üniversitelerine ait yolsuzluk belgeleri yayımlandı.

ETİKETLER

redhackYÖKODTÜyolsuzluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24