Redhack belgelerinden eski YÖK Başkanı Prof. Özcan da çıktı

Kendini Redhack olarak adlandıran siber aktivist grup Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) sisteminden ele geçirdiği belgeleri yayımlamayı bugün de sürdürdü. Belgelerden birinde eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Çukurova Üniversitesi'nde yaşanan 4,5 milyon dolarlık yolsuzluğa göz yummakla suçlanıyor.

YÖK bilgisayar ağımı hackleyerek 60 binden fazla belgeyi ele geçirdiğini öne süren Redhack adlı grup dün Giresun Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi ile ilgili yolsuzluk belgelerini internet üzerinden yayınlamıştı. Bugün ise Çukurova Üniversitesi'nde Prof. Dr. Yalçın Kekeç'ın başvurusu ile başlayan bir yolsuzluk soruşturmasının belgesi ortaya çıktı.

Belgeye göre Prof. Dr. Mustafa Yalçın Kekeç'in şikayeti ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım ünitesi için açılan ihalede firmanın usulsüzlükleri belirlendi. Şikayet dilekçesien göre sorumlular açılan davayı üniversitenin kaybetmesi için sahte rapor hazırladı.

07 Ağustos 2000 ile 06 Ağustos 2004 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlenen Prof. Dr. Kekeç yaptığı inceleme sonucu Yoğun Bakım ünitesi ihalesinde usulsüzlükler belirlemiş. Usulsüzlüğün takipçisi olan Kekeç için uzun süren bir hukuk mücadelesi de başlamış. Redhack tarafından ele geçirilen belgeye göre Prof. Dr. Kekeç son olarak 12 Ekim 2012 tarihinde Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmuş.

Prof. Kekeç dilekçesinde yolsuzluğu şöyle anlatıyor:

* İslam Kalkınma Bankası'ndan alınan 8.9 milyon dolar kredi ile Rektörlüğünden önce usulsüz olarak gerçekleştirilen ve cihazların kabulü eksik, bozuk ve eksik yapılan milyonlarca dolar kamu ve kurum zararına nedne olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım ihalesinin sözleşmesi; Maliye Bakanlığı, sayıştay Başkanlığı, Kurum içi ve kurum dışı bilirkişi raporları doğrultusunda feshedilmiş, Firmanın teminatı irat kaydedilmiş, sorumluları hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Adana Asliye 6. Hukuk Mahkemesinin Bilirkii Raporuna göre usulsüz ihalenin nedne olduğu hazine zararı 4.537.592 Amerikan Dolarıdır.

Yolsuzluğu sahte raporlarla kapatılmaya çalışıldığına dikkat çeken Kekeç, şikayet dilekçesinde sahte rapor hazırladığını öne sürdüğü iki profesör hakkında dönemin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Özcan'a kişiye özel ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na yaptığı başvurulara rağmen yasal işlem yapılmadığını belirtiyor.

Yolsuzlukların ayyuka çıkması sonrası Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Haziran 2012'de üniversiteye operasyon düzenlendiğini belirten Kekeç, Yusuf Ziya Özcan'ı soruşturma açmayarak görevini kötüye kullanmakla itham etti.

Başvuruyu inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Kasım 2012 ise şikayet konusu olan kişilerin YÖK Başkanı ve üyeleri olması sebebiyle görevsizlik kararı vererek dosyanın Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmesine karar verdi

2200 öğrenci Tıp Fakültesinde okuyabilirdi

Prof Kekeç'in şikayet dilekçesinde yer alan rapora göre ihalede belirtilen cihazların sözleşmede taahhüte karşın yüzde 80 oranında değiştirildiği, cihazların ekik ve bozuk olduğu ve kamunun 4.537.592 ABD doları zarara uğratıldığı ifade ediliyor.

Kamu zararı bugün ki dolar kuru üzerinden hesplandığında 8 milyon TL'nin üzerinde bir rakama ulaşıyor. Üniversite öğrenimi için bir tıp fakültesi öğrencisinin yaklaşık 600 TL ödediği göz önüne alındığında söz konusu para ile 2200 öğrencinin 6 yıllık eğitimini tamamlaması mümkün olabiliyor.

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