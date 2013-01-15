YÖK başkanı Çetinsaya'dan Redhack açıklaması

Kendisini Redhack olarak adlandıran hacker grubunun düzenlediği saldırı ve sonrasında internet üzeridnen dağıtılan yolsuzluk belgeleri ile ilgili açıklama YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya'dan geldi.

Elektronik belge yönetim sistemlerinin siber saldırıya uğramasının ardından hukuk dışı yollarla ulaşılarak paylaşılan belgelerin ''üstü örtülmüş veya saklanmış belgeler olmadığını'' belirteren YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, ''Vazifemiz gereği bize gelen her türlü ihbarı, soruşturma isteğini, bunları titizlikle, hiçbir ayrım yapmadan inceleme ve soruşturma süreçlerine sokuyoruz. Buradan kalkarak da 'üniversiteler yolsuzluk' içinde demenin bence bir anlamı yok'' dedi.

Prof. Dr. Çetinsaya, elektronik belge yönetim sistemlerine yapılan siber saldırının ardından alınan tedbirlere ilişkin, ''TÜBİTAK başta olmak üzere bütün ilgili kuruluşların uzmanları burada kamp kurmuş durumdalar, çalışıyorlar. Hem olayı analiz ediyorlar hem mevcut sistemin üzerinde çalışıyorlar hem de bundan sonra böyle bir olayın yaşanmaması için gerekli bütün önlemler üzerinde çalışıyorlar'' dedi.