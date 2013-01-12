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Redhack belgelerine yasak isteği kabul edilmedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, YÖK'e ait gizlilik taşıyan bazı bilgi ve belgelerin yayımlandığı internet sayfalarına erişimin engellenmesi talebi mahkemece reddedildi

12 Ocak 2013 12:19

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,  Redhack adlı grup tarafından yapılan siber saldırı sonrasında, YÖK'e ait gizlilik taşıyan bazı bilgi ve belgelerin yayımlandığı internet sayfalarına erişimin engellenmesi talebiyle önceki gün Ankara 6. Sulh Mahkemesi'ne başvurmuştu.
Talebi değerlendiren mahkeme, erişimin engellenmesi istemini ''mağdur kamu kurumunun mahkemeye bu taleple, doğrudan başvurması'' gerekçesiyle reddetti.
Öte yandan, soruşturmayı yürüten Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma dosyasını TMK'nın 10. maddesiyle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne gönderdi. Soruşturma, TMK'nın 10. maddesiyle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce yürütülecek.
YÖK'ün, elektronik belge yönetim sistemi 8 Ocak'ta siber saldırıya uğraması ile veri tabanında yer alan ve gizlilik taşıyan bazı bilgi ve belgelere ''hukuk dışı'' yollarla ulaşılarak internet ortamında paylaşıma açılması üzerine YÖK suç duyurusunda bulunmuştu.

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