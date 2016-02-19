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PYD'den Ankara saldırısıyla ilgili açıklama: Biz de MİT'i suçluyoruz!

"IŞİD, El Nusra, Ahrar’ur Şam gibi terörist örgütlere karşı savaşırken, neden gidip terörist bir saldırı yapalım?"

19 Şubat 2016 14:57

Türkiye'nin Halep'e bağlı Azez ilçesinde PYD hedeflerine yönelik top atışları devam ederken PYD'nin Afrin Kantonu Savunma Bakanı Ebdo Cilo, Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan PYD ve YPG'nin sorumlu tutulmasına tepki gösterdi. "Teröristlerle savaşırken neden terör saldırısı yapalım" diyen Cilo, "Onlar nasıl bizi suçluyorsa biz de MİT'i suçluyoruz!" dedi.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre; Ebdo Cilo, Afrin ve çevresindeki köylere 15 obüs topunun isabet ettiğini söyledi. Cilo, "Afrin’in Eşrefiye Mahallesi’ndeki bir okul ve çevresindeki birkaç ev top atışlarından zarar gördü. Biri çocuk, ikisi yetişkin üç sivil hayatını kaybetti, yedi sivil de yaralandı. Afrin merkezi dışında, Cindîreş, Şiyê köylerine yoğun top atışları yapılıyor" dedi.

Ebdo Cilo, Ankara saldırısıyla ilgili olarak da "Türkiye’nin kalbinde bir saldırı olacak ve Türkiye istihbaratının bundan haberi olmayacak, mümkün mü? Onlar nasıl bizi suçluyorsa biz de MİT’i suçluyoruz! IŞİD, El Nusra, Ahrar’ur Şam gibi terörist örgütlere karşı savaşırken, neden gidip terörist bir saldırı yapalım?" diye konuştu.

Ebdo Cilo, selefi örgütlerin militanlarının Türkiye sınır kapısından serbestçe geçtiğini iddia etti, "Perşembe günü saat 16.00 civarında 500’ü aşkın El Nusra militanı silahları ve arabalarıyla Türkiye sınırından Azez’e geçti” dedi.

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