Ankara saldırısında yaşamını yitiren 28 kişinin isimleri belli oldu

Ankara'daki saldırıda yaşamını yitiren 28 kişinin isimleri belli oldu. Toplam 81 yaralıdan 59'unun taburcu olduğu bildirilmişti. Hastanede 22 kişinin tedavileri devam ederken 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Ankara'daki terör saldırısında 28 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında askerler ve siviller bulunuyor. Saldırıda yaşamını yitiren 28 kişinin isimleri belli oldu.
Ankara'da Devlet Mahallesi'nde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında şehit olan 28 kişinin isimleri belirlendi. Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın kapısına asılan liste şöyle:
Astsubay Kd. Çvş. Feyyaz İlhan
Astsubay Üçvş. Uğur Fetih Özdemir
Astsubay Bşv. Mehmet Kutlu
Astsubay Kd. Bçvş. Erkan Tümer
Sivil Memur Ayşehül Pürnek
Sivil Memur Sedat Durğun
Sivil Memur Mustafa Haliloğlu
Sivil Memur Meryem Yılmaztürk
Sivil Memur Mustafa Küçük
Sivil Memur Orçun Munyas
Astsubay Bçvş. Eren Ördek
İşçi Cumali Akman
Er Ali Öztaş
Rd. Kd. Bçvş. Mehmet Yener
Astsubay Kd. Bçvş. Recep Gülen
Astsubay Üçvş. Mehmet Koray Pınar
Astsubay Kd. Bçvş. Ertan Akgül
Astsubay Kd. Bçvş. Cüneyt Sertel
Sivil Memur Figen Gündüz
Astsubay Kd. Bçvş İbrahim Baran
Sivil Memur Fevziye Kayiş
İşçi Mevlüt Öksüzoğlu
Sivil Memur Güner
Sivil Memur Filiz Koçak
Sivil Mmeur Yıldız Demirtaş
Sivil Memur Muammer Kosacı
Sivil Memur Gülşen Yıldız
Fatma Berna Atmaca