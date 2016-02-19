Ankara saldırısında yaşamını yitiren 28 kişinin isimleri belli oldu

Ankara'daki saldırıda yaşamını yitiren 28 kişinin isimleri belli oldu. Toplam 81 yaralıdan 59'unun taburcu olduğu bildirilmişti. Hastanede 22 kişinin tedavileri devam ederken 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Ankara'daki terör saldırısında 28 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında askerler ve siviller bulunuyor. Saldırıda yaşamını yitiren 28 kişinin isimleri belli oldu.

Ankara'da Devlet Mahallesi'nde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında şehit olan 28 kişinin isimleri belirlendi. Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın kapısına asılan liste şöyle:

Astsubay Kd. Çvş. Feyyaz İlhan

Astsubay Üçvş. Uğur Fetih Özdemir

Astsubay Bşv. Mehmet Kutlu

Astsubay Kd. Bçvş. Erkan Tümer

Sivil Memur Ayşehül Pürnek

Sivil Memur Sedat Durğun

Sivil Memur Mustafa Haliloğlu

Sivil Memur Meryem Yılmaztürk

Sivil Memur Mustafa Küçük

Sivil Memur Orçun Munyas

Astsubay Bçvş. Eren Ördek

İşçi Cumali Akman

Er Ali Öztaş

Rd. Kd. Bçvş. Mehmet Yener

Astsubay Kd. Bçvş. Recep Gülen

Astsubay Üçvş. Mehmet Koray Pınar

Astsubay Kd. Bçvş. Ertan Akgül

Astsubay Kd. Bçvş. Cüneyt Sertel

Sivil Memur Figen Gündüz

Astsubay Kd. Bçvş İbrahim Baran

Sivil Memur Fevziye Kayiş

İşçi Mevlüt Öksüzoğlu

Sivil Memur Güner

Sivil Memur Filiz Koçak

Sivil Mmeur Yıldız Demirtaş

Sivil Memur Muammer Kosacı

Sivil Memur Gülşen Yıldız

Fatma Berna Atmaca