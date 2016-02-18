Sağlık Bakanlığı: Patlamadan etkilenen 81 vatandaşımızdan 59'u taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı'ndan Ankara'daki patlamadan etkilenenlerle ilgili yapılan açıklamada, "Patlamadan etkilenen (ayakta tedavi edilenler dahil) 81 vatandaşımızın 59'u taburcu edilmiş olup, 7'si yoğun bakımda olmak üzere 22 vatandaşımızın tedavileri ise devam etmektedir" denildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara'da 17 Şubat 2016 tarihinde İnönü Bulvarı Askeri Lojmanlar önünde gerçekleşen patlamada yaralananların durumu ve 112 Acil Sağlık Hizmetleriyle ilgili bilgiler şu şekildedir; Olay, saat 18.31'de Ankara İnönü Bulvarı Askeri Lojmanlar önünde gerçekleşmiş ve saat 18.32 de 112 Komuta Kontrol Merkezimize ilk çağrı gelmiştir.



"7 kişi yoğun bakımda"

Merkezimize ulaşan ilk çağrıdan 4 dakika sonra ilk ambulansımız olay yerine ulaşmıştır. Hemen ardından 32 ambulans ve 3 UMKE ekibi ile olaya müdahale edilerek yaralıların hastanelere sevki hızla gerçekleştirilmiştir. Patlamadan etkilenen (ayakta tedavi edilenler dahil) 81 vatandaşımızın 59'u taburcu edilmiş olup, 7'si yoğun bakımda olmak üzere 22 vatandaşımızın tedavileri ise devam etmektedir."

