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Ankara saldırısında yaralanan anne ve kızı ayrı hastanelerde tedavi altında

Yoğun bakımda bulunan 4 buçuk yaşındaki kızın durumu ciddiyetini koruyor

18 Şubat 2016 18:43

Ankara’daki patlamada serviste bulunan yaralılardan kimliği belli olan iki kişiden, Genelkurmay Başkanlığı’nda sivil memur olan anne Ş. Ş., Güven Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesi bulunan 4.5 yaşındaki kızı B. Şe. ise Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakımında tedavi görüyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Genelkurmay Başkanlığı’nda sivil memur olarak görev yaşan anne Ş. Ş., kızı B.'i kreşten aldıktan sonra Genelkurmay Başkanlığı’nın personelini taşıyan minibüse bindi. Feci patlamada servisin cam kenarında oturan 4.5 yaşındakı Bb ve annesi yaralandı.

Ankara’yı kana bulayan patlama anne ve kızını ayırdı. Anne Ş. Ş., Güven Hastanesi’ne; kazada başına ve gözüne cam parçaları isabet eden 4.5 yaşındaki B.Ş. ise Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

4.5 yaşındaki kızı B.Ş.’in yoğun bakımda hayat mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi. B. dün gece 03.00 sularına kadar ameliyatta kaldı. Kafatasından ve gözünden hasar alan B. Şenses’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. B.’nin ameliyatına hem göz hem de beyin doktorları girdi. Anne Ş. Ş.’in sürekli kızı B.’yi sayıkladığı, sağlık durumunun iyiye gitmesi durumunda Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne kızının yanına götürüleceği öğrenildi.

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