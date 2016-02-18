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Ankara saldırısında şehit olan astsubayın son paylaşımı: Unutma Türkiye…

Ankara'nın merkezinde meydana gelen saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı

18 Şubat 2016 16:05

Ankara'daki bombalı saldırıda yakınları Bursa'nın Mudanya İlçesi'nde oturan 25 yaşındaki Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan şehit oldu. İlhan'ın sosyal medyadaki sayfasında, 7 Şubat'ta "Unutma Türkiye bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakan yiğitler var" yazdığı görüldü

Ankara'da dün saat 18.31'de askeri servis araçlarına yapılan bombalı terör saldırısında şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan'ın şehit olduğu haberi üzerine Mudanya İlçesi Yalı Mahallesi Esenevler Cadddesi Varel Apartmanı'nda oturan bir fabrikada işçi olarak çalışan babası Abdülcabbar İlhan, Annesi Cahide İlhan ve berberlik yaptığı öğrenilen kardeşi Gökhan İlhan Ankara'ya hareket etti.

DHA'nın haberine göre, Van'ın Başkale İlçesi'nden gelerek Mudanya İlçesi'ne yerleşen İlhan ailesinin oturduğu sokak ve apartman Türk bayraklarıyla donatılırken, Mudanya Belediyesi de bu sabah bina önündeki molozları iş makinelerini temizledi. Mahalleye gelen Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, "Barış ve kardeşliğin şehri Mudanya'nın belediye başkanı olarak istiyorum ki ülkemiz her zaman huzur içerisinde olsun. Hep barış ve kardeşlik olsun. Ancak bu gibi şehit haberleri de bizleri son derece üzüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Biz belediye olarak şehidimizi en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz" dedi. Bursa Valiliği de, yaptığı yazılı açıklamada Ankara'daki saldırıda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan'ın cenazesinin bugün Ankara'dan uçakla Yenişehir Havaalanı'na getirileceğini ve ikindide Güzelyalı Duran Camii'ndeki tören ardından Güzelyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. Bekar olan şehit astsubayın Facebook sayfasındaki paylaşımları görenleri duygulandırdı. Fenerbahçe taraftarı olan İlhan'ın 7 Şubat'ta sayfasına, "Unutma Türkiye bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakan yiğitler var" yazdığı görüldü.

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