Ankara saldırısının ardından lojmanda kalan aileler: Gitmemiz lazım, evimiz kullanılabilecek durumda değil

Ankara’nın kalbinde askeri araçlara düzenlenen bombalı saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti. 61 kişinin de yaralandığı olayın ardından kent güne yoğun güvenlik önlemleri ile uyandı. Sabah saatlerinde patlamanın olduğu noktaya getirilen askeri bir tırla bombaların hedef aldığı servis araçları bölgeden çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürerken, patlamanın olduğu noktadaki askeri lojmanlarda yaşayan aileler bölgeden ayrılıyor. 2 çocuğuyla bölgeden ayrılan bir kadın, “Gitmemiz lazım, evimiz kullanılabilecek durumda değil. Mecburuz, ne yapacağız?” dedi.

Al Jazeera’dan Gonca Şenay’ın patlamanın yaşandığı bölgeden izlenimleri şöyle: “Gitmemiz lazım, evimiz kullanılabilecek durumda değil. Mecburuz, ne yapacağız?” Ankara’da askeri servis araçlarına düzenlenen bombalı saldırının yaşandığı noktadaki lojmanlarda yaşayan bir anne ve iki oğlu… Polis ve asker bölgeyi güvenlik çemberine aldığı için alandan giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Bu anne ve çocukları ellerinde bavullarıyla polisleri evlerinin kullanılabilecek durumda olmadığına ikna ettikten sonra alandan ayrıldı.

Anne, gazetecilerin geceyi nasıl geçirdikleri ve akşam neler yaşadıklarına ilişkin sorularına yanıt vermeden bir yandan tek bavulunu bir yandan çocuklarının elini tutarak bölgeden ayrıldı. Bu, patlamadan 12 saatten fazla zaman geçtikten sonra bölgede yoğun güvenlik önlemleri altında yaşanan telaşa dair bir örnek.

Ankara, dün akşam yaşanan patlamanın ardından güne yoğun güvenlik önlemleriyle uyandı. Özellikle de patlama noktasına çok yakın noktalarda bulunan Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ulaşan tüm yollarda polis ve asker yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Patlamanın olduğu bölgeye 300 metreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor. Sadece askeri tesislerde değil bölgedeki kamu binalarında çalışan personelin de işe gitmek için her gün geçtikleri yolları kullanmalarına izin verilmiyor.

Patlamanın olduğu noktada ise çalışmalar devam ediyor. Sabah erken saatlerde bölgeye getirilen bir askeri araca patlamada yanan servis araçlarından biri yüklendi. Patlamada zarar gören diğer araçlar da yine akşam yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde bölgeden çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ve itfaiye araçları da günün aydınlanması ile birlikte bölgede delil toplama çalışmalarına devam ediyor.

Patlamada hayatını kaybeden 28 kişinin yakınlarının Ankara Adil Tıp Kurumu'nda bekleyişi sürüyor. Yaralıların tedavileri ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve diğer bazı hastanelerde devam ediyor.