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Ankara saldırısında zarar gören otobüsler ve otomobil kaldırıldı

Ankara'nın kalbinde askeri servis otobüslerine yapılan bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti. 61 kişi de yarandı

Fotoğraf: Rıza Özel

18 Şubat 2016 11:02

Ankara'daki terör saldırısında zarar gören 4 otobüs ve bir otomobil, çalışmaların ardından üzerlerine branda örtülerek olay yerinden kaldırıldı.

Ankara’da güvenliğin en üst düzeyde olduğu noktada askeri personel taşıyan servis araçlarına yönelik bombalı saldırıda 28 kişi yaşamını yitirirken, 61 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, hain bombanın patladığı noktada delil toplama işlemi devam ediyor.

Hürriyet’ten Rıza Özel’in haberine göre, Merasim Sokak’ın giriş ve çıkışları beyaz brandalarla çevrildi. Patlamada hasar gören servis araçlarından 4’ü sabaha karşı olay yerinden kaldırıldı. Biri de az önce çekildi. Kriminal ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları ise devam ediyor.

Polis, patlamanın olduğu noktaya gelen bütün yolları kapattı. 500 metre mesafeye kadar barikatlar kuruldu. Görevliler dışında kimsenin geçişine izin verilmiyor.

Patlamada çok sayıda askeri lojmanda da hasar meydana gelmişti. Hasar gören bu lojmanlarda kalan bazı aileler yanlarına valizlerini alarak yakınlarının yanına taşınıyor.

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