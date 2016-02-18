Guardian: Ankara saldırısında şüpheler PKK üzerinde odaklanacak

Guardian gazetesinde yer alan bir analizde, Ankara'da askeri servis araçlarını hedef saldırıda şüphelerin PKK üzerinde yoğunlaşacağını yazdı.

Simon Tisdall imzalı analizde 'Saldırıyı PKK'nın yaptığı ortaya çıkarsa bu, örgütün Türk devletinin kalbine saldırmak için bölge dışında operasyon düzenlemesi sıra dışı bir durum olacak" deniyor.

BBC Türkçe'nin çevirisine göre, yazıdan bazı bölümler şöyle:

"Diğer taraftan PKK rutin bir şekilde askerleri ve diğer güvenlik güçlerini hedef alıyor. Askeri personeli taşıyan bir konvoyu meşru bir hedef olarak görecektir. Saldırının arkasından PKK çıkarsa, bu, geçen Temmuz'da ateşkesin bozulmasından sonra Kürt bölgelerinde girişilen askeri operasyonlar, gözaltılar ve sokağa çıkma yasaklarına doğrudan bir yanıt olarak yorumlanacaktır. Dünkü bombalı aracı PKK infilak ettirdiyse, bu Başbakan Ahmet Davutoğlu'na 40 yılda yaklaşık 40 bin kişinin hayatına mal olan savaşın sona ermekten çok uzak olduğunu hatırlatacaktır."

"İşler yanlış gidince, PKK'yı suçlamak doğal bir hükümet refleksidir. Ekim'deki barış mitinginden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen Kürtleri suçladı. Sonradan saldırının IŞİD teröristlerinin işi olduğu ortaya çıktı. Şimdi de IŞİD'den şüphelenilebilir."

"Bir başka olasılıksa, PKK'nın Suriye'deki müttefikleri, YPG'nin rolü olmasıdır. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin toprak kazanımları üzerine YPG mevzilerini bombalıyor."