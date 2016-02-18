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Ankara saldırısı sonrası İstanbul'da güvenlik alarmı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda polis güvenlik önlemlerini arttırdı

18 Şubat 2016 16:03

Ankara ve Diyarbakır ’da yaşanan bombalı saldırıların ardından İstanbul’da güvenlik önlemleri arttırıldı. Atatürk Havalimanı’nın giriş noktalarında polis şüphelendiği araçları çevirerek yolcuları ve valizlerini bomba izi süren dedektörle tarıyor. Metro girişinde de şüpheli görünenler kimlik kontrolünden geçiriliyor.

DHA’nın haberine göre; yolcuların üzerinden, avuç içinden ve el bagajından alınan numune, dedektörden geçirilerek patlayıcı kimyasalların izi tespit edilmeye çalışılıyor.

Devriye görevlilerinin yanı sıra sivil polisler avuç içi bilgisayarlarla (PDA) terminale gelenlerin GBT kaydının bulunup bulunmadığını da kontrol ediyor.

Güvenliğin üst düzey uygulandığı İstanbul Atatürk Havalimanı’nda da polis güvenlik önlemlerini artırırken durdurulan araçlarda ve şoförlerin üzerinde aramalar da daha detaylı yapılıyor.

Metro katında da Atatürk Havalimanı'na gelen yolcular arasından şüpheli görünenler polis memurları tarafından durdurularak kimlik kontrolünden geçiriliyor.

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