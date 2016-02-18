Ankara saldırısında bir gazeteci de hayatını kaybetti

Ankara Devlet Mahallesi'nde askeri lojmanların bulunduğu bölgede askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 27 TSK mensubu, 1 sivil memurun hayatını kaybettiğini belirttiği saldırıda, 32 yaşındaki gazeteci Gülşen Yıldız’ın da yaşamını yitirdiği bildirildi. Tarım TV'de görev yapan Yıldız’ın, iş çıkışı servis aracına bindiği öğrenildi.

İnönü Bulvarı'nı Dikmen Caddesi'ne bağlayan Merasim Sokak'ta, askeri servis araçlarının geçişi sırasında dün saat 18.31'de meydana gelen bombalı saldırı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında yaklaşık 4 yıldır gazeteci olarak çalışan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Yıldız'ı iş çıkışında yakaladı.

Patlamadan etkilenen, bakanlığa ait servis aracındaki Tarım TV muhabiri Yıldız, ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen, genç gazeteci hayatını kaybetti.

“Gardaki saldırıda profilini karartmıştı, terör bir gün onun da canını alacakmış”

Yıldız'ın iş arkadaşlarından Nigar Polat, yaşanılanlara halen inanamadığını belirterek, "Gülşen adı gibi sürekli güler ve herkese pozitif enerji verirdi. Onunla konuştuğumuzda rahatlardık, kimseye kızmaz, hep olumlu düşünmeye çalışırdı. Yufka gibi yüreği vardı. Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısı olan Ankara Garı'nda meydana gelen patlama sonrasında çok ağlamış ve günlerce kendini toplayamamıştı. Gardaki saldırı sonrasında profilini karartmıştı. Oysa bir gün terör onun da canını alacakmış" diye konuştu. Polat, Yıldız'ın içindeki sevginin her zaman kendilerine güç verdiğini, hayatta en çok küçük yeğenini sevdiğini ve ona hediyeler aldığını söyledi. Hediyeleri henüz verme fırsatı bulamadığını anlatan Polat, "Yeğenine hayatı öğretecekti ama hikâyesi yarım kaldı" dedi.

"Gülşen ile içimizdeki çocuk da öldü"

İsmini vermek istemeyen bir iş arkadaşı da Gülşen Yıldız'ın muhabirliği çok sevdiğini ve birkaç gün önce TRT'nin sınavlarına girdiğini ifade etti. Yıldız'ın sınav sonucu için çok heyecanlı olduğunu belirten iş arkadaşı, şunları kaydetti: "TRT'nin sınavlarını kazanırsa bize yemek yedireceğini söylüyordu. Çalışma arkadaşlarımız içinde en hayat dolu olanımızdı. Etrafındakilere enerji verirdi. Onunla birlikte hepimiz öldük. Gülşen ile içimizdeki çocuk da öldü. Bu şok geçtiğinde eminim içimizdeki yara daha çok kanayacak. Hepimizin başı sağ olsun."

Saldırı gerçekleştiğinde olay yerinde bulunduğunu, kendisinin de aynı bakanlıkta mühendis olarak görev yaptığını söyleyen Yıldız'ın arkadaşı, "Patlamanın nasıl olduğunu anlamadık bile. Her şey bir anda gerçekleşti. Patlama olduğunda ilk olarak 'Yaşıyor muyum' diye bakıp, ardından çevremi inceledim ve yaralılara yardım etmeye başladım. İlk gördüğüm de Gülşen oldu ve durumu ağırdı. Olay yerine ilk askeri ambulans geldi ve Gülşen'i ambulansa taşıdık. Kulağından kan geliyordu. Hala olay anı gözümün önünden gitmiyor" diye konuştu.

Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Gülşen Yıldız'ın cenazesi, Elbistan'da defnedilecek.