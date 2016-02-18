Davutoğlu: Ankara saldırısının faili YPG mensubu Salih Neccar; 9 kişi gözaltına alındı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün Ankara'da Devlet Mahallesi'nde askeri lojmanların bulunduğu bölgede askeri servis araçlarına yönelik, 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failini açıklayarak, "Saldırıyı Suriye'den sızan YPG mensubu Salih Neccar düzenlemiştir. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı" dedi.

Genelkurmay ziyaretinin ardından açıklama yapan, Davuoğlu, saldırıda hayatını kaybedenlerin 27'sinin asker, 1 kişinin de sivil memur olduğunu söyledi. "Umarız arttık müttefiklerimiz de YPG'nin bölücü örgütün uzantısı olduğunu görür" diyen Davutoğlu, "Tam ve tartışmasız destek bekliyoruz. Halkımızı tehdit eden terör örgütünü masum görenleri mazur görmemiz mümkün olamaz. Türkiye'ye düşman bir örgütü dost olarak görenler de Türkiye'nin dostluğunu kaybedecektir" ifadesini kullandı.

Davutoğlu emniyet güçlerinin Türkiye'nin sınırlarını korumak için bütün tedbirleri aldığını ifade ederek, "Şu ana kadar terör saldırıları özgüvenimizi sarsamamıştır, sarsamayacaktır da" diye konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Saldırının faili YPG mensubu Salih Neccar;

9 kişi gözaltına alındı"

"Türkiye terör saldırılarından dünyada en sık yara almış ülkedir. Terörün ne olduğunu en çok biz biliriz. Bu eylemler Türkiye'nin etrafındaki kriz bölgeleri arttıkça etkisini daha da fazla göstermektedir. Son dönemde yine Ankara'da ve İstanbul'da olan ve dün de yüreğimizi yakan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dililyorum. Bu nedenle bugün Genelkurmay'a taziye ziyaretinde bulundum. Gece boyu istihbarat bilgilerini topladık. Dün Cumhurbaşkanımızla bütün gece görüştük. Failler tümüyle aydınlanmıştır. Saldırı PKK'lılarla ve Suriye'den sızan YPG mensubu tarafından gerçekleştirildi. Saldırıyı Salih Neccar isimli Suriye doğumlu bir terörist gerçekleştirmiştir. YPG üyesinin bölücü terör örgütünün desteğiyle organize suç işlediği kesindir. Saldırı ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Türkiye, zor bir coğrafyadadır. Yanıbaşımızda Suriye ve Irak. Birçok ülkede merkezi otorite ortadan kaybolmuştur. Bunun getirdiği riskle uğraşıyoruz. Emniyet güçlerimiz Türkiye'nin sınırlarını korumak için bütün tedbirleri almaktadır. Ama şu ana kadar terör saldırıları özgüvenimizi sarsamamıştır, sarsamayacaktır da. Dün terör saldırısı Meclis'e çok yakın bir yerde gerçekleşmesine rağmen Meclis'in çalışmalarını sürdürmüş olması takdire şayan bir harekettir. Bu çerçevede Meclis'in açık tutulmasını sağlayan tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum. İşte özlediğimiz tablo budur.

"Tepkim YPG'yi terör örgütü olarak görmeyenlere"

Dün gece birçok ülkeden taziye mesajları aldık. Sayın Merkel ve Çipras'a da AB toplantılarını ertelediklerini açıkladılar. Asıl tepkim hâlâ YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen ülkelere. Ümit ederiz ki bu, bazı müttefik ülkelere de açık bir göstergesi olsun. YPG'nin terör örgütü olduğunu ispatlayan belgeler bütün ülkelere dağıtılacak. Müttefiklerimizden tam bir dayanışma istiyoruz. Ayrıca YPG'yi sanki demokratik bir unsur gibi masaya davet etmek isteyen örgütlere sesleniyorum; nasıl El Kaide ve IŞİD oturamazsa YPG de masaya oturamaz. Türkiye'ye düşman bir örgütü dost olarak görenler de Türkiye'nin dostluğunu kaybedecektir.

YPG dünkü saldırısıyla Türkiye'nin düşmanı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Şimdi müttefik ülkelerin net bir tavır koymasını bekliyoruz. Sanki olayın askeri bir boyutu varmış gibi; uluslararası basının bu yaklaşımını lanetliyorum."



"Haftanin kampına düzenlenen operasyonda 70 terörist etkisiz hale getirildi"

Terör örgütünün bu faaliyetinden de bağımsız olarak operasyonlarımız devam ediyor. Dün Haftanin kampına operasyon düzenlendi. 70 civarında terörist etkisiz hale getirildi. Kesinlikle bu saldırının bedeli ödetilecektir. Bunun ne zaman ve nasıl olacağı bizde mahfuzdur."

Soru&Cevap

- Saldırıyı gerçekleştiren terörist ne zaman Türkiye'ye giriş yaptı? SaldırısKaç sivil ve kaç asker öldü?



"Şu anda saldırının nasıl gerçekleştiğine dair bilgileri mahfuz tutuyoruz. 9 kişi gözaltına alındı. Yeni gözaltılar da oldu. Şehitlerimizin tek tek isimleri Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığınca bilgilendirilecek.

Dün saat 09:30 itibariyle Haftanin civarında bölücü terör örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon yapılmıştır. Önemli terör örgütü ele başlarının da olduğu bir gruba yönelik düzenlenen operasyondur. Azez'e top atışları devam edecek. Sınırımıza yönelik kim tehdit unsuru oluşturursa karşılık verilecektir.

Dünkü saldırının müsebbibi YPG ve PKK'dır. Her şartta bunlara yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Saldırının karşılığının nerede, ne zaman ve ne denli etkin şekilde yapılacağı bizde mahfuzdur. En doğru ve en kararlı şekilde karşılık verilecektir. Ölenlerin 27'si TSK mensubu, 1'i sivil memurdur.

Bu terör örgütleri tam da Türkiye'de etnik bir karşılaşma olmasını istiyorlar. Bir olalım ve provokasyonlara gelmeyelim. Herkesin birbirine sarılması gereken bir dönemdeyiz. YPG Suriye rejiminin bir piyonudur. Suriye rejimine karşı her türlü tedbir alma hakkı bizde mahfuzdur.

"Rusya'yı bir kez daha uyarıyorum..."

YPG'yi açık bir şekilde ofis açarak destekleyen ülkeler var. YPG'nin Azez'e doğru ilerlemesine yardımcı olan Rusya'yı bu örgütü Türkiye'ye yönelik kullanmaması için bir kez daha uyarıda bulunuyorum. Taziye mesajları iyiye işaret ama terör örgütleri, onu kullananlara bumerang gibi döner kendilerini vurur. Türkiye ile dayanışma sözde olmaz. Hiçbir NATO üyesi ülkenin YPG ile ilişki kurmasını mazur görmeyiz ve bir kez daha uyarıyoruz. Bizim için PKK ile YPG arasında fark yoktur. Bütün P5 ülkelerine bu belgeler verilecek."