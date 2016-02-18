Ankara saldırısında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı

Ankara'nın merkezinde meydana gelen saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Saldırıda hayatının kaybedenlerin kimlikleri belli olmaya başladı.

Radikal'de yer alan habere göre Ankara saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:

Gülşen Yıldız

Gülşen Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda yaklaşık 4 yıldır gazeteci olarak çalışan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Yıldız'ı iş çıkışında yakaladı. Ankara Garı'nda meydana gelen patlama sonrasında çok ağlayan ve günlerce kendini toplayamayan Yıldız, saldırı sonrasında Facebook'taki profilini karartmış.

Çankırı 2 şehit verdi

Ankara’da meydana gelen patlamada Çankırı 2 şehit verdi. Patlama anında servis içerisinde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sivil memur olarak çalışan Cumali Akman ve 3 yıllık Astsubay Mehmet Koray Pınar şehit düştü.

Sivil memur Cumali Akman

Şehit Akman’ın 3 yıllık evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Cumali Akman'ın Çankırı'da defnedileceği bildirildi.

Astsubay Mehmet Koray Pınar

Çankırı Valisi Vahdettin Özcan taziye mesajı yayımladı. Özcan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dün gece Ankara’da meydana gelen hain saldırıda şehit olan asker ve sivil vatandaşlarımıza rahmet dilerim. Allah milletimizi korusun. Dirlik ve birliğimizi daim kılsın. Şu bilinmelidir ki Türk milleti bu badireleri aşacak güç ve metanettedir. Aynı saldırıda şehit olan Çankırılı hemşehrilerimiz Hava Astsubayı Koray Pınar ve Askeri Sivil Personel Cumali Akman’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz Çankırılılara sabır ve başsağlığı dilerim.”

Bursa'da çifte şehit acısı

Başkent Ankara'da askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerden 2'sinin Bursalı olduğu belirlendi. Saldırıda hayatını kaybeden Muharebe Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan'ın (25) Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Ankara’da dün saat 18.31’de askeri servis araçlarına yapılan bombalı terör saldırısında şehit olan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan’ın şehit olduğu haberi üzerine Mudanya İlçesi Yalı Mahallesi Esenevler Cadddesi Varel Apartmanı’nda oturan bir fabrikada işçi olarak çalışan babası Abdülcabbar İlhan, Annesi Cahide İlhan ve berberlik yaptığı öğrenilen kardeşi Gökhan İlhan Ankara’ya hareket etti.

Van’ın Başkale İlçesi’nden gelerek Mudanya İlçesi’ne yerleşen İlhan ailesinin oturduğu sokak ve apartman Türk bayraklarıyla donatılırken, Mudanya Belediyesi de bu sabah bina önündeki molozları iş makineleri temizledi. Bekar olan şehit astsubayın Facebook sayfasındaki paylaşımları görenleri duygulandırdı. Fenerbahçe taraftarı olan İlhan’ın 7 Şubat’ta sayfasına, "Unutma Türkiye bu ülkede bizim çocuklarımız gülsün diye kendi çocuklarını yetim bırakan yiğitler var" yazdığı görüldü.

Ankara'daki patlamada şehit düşen Ali Öztaş'ın terhisine 73 gün kalmıştı

Ankara'daki terör saldırısında şehit olan asker şoförlerden 28 yaşındaki Ali Öztaş'ın Adana'daki baba evine ateş düştü. Açık Öğretim Fakültesi'nde okuduğu için askere geç giden Ali Öztaş'ın şehit olduğu haberi sabaha karşı Adana'nın Belediye evleri Mahallesi'nde oturan babası Mehmet ile annesi Miyeser Öztaş'a bildirildi. Acı haberle yıkılan 3 çocuk sahibi Öztaş çifti, Ankara'ya götürüldü. Şehidin evi ve sokaktaki birçok eve Türk Bayrağı çekildi. Akrabaları da eve akın etti.

Şehidin annesi Miyeser Öztaş, gözyaşları içerisinde "Oğlumu paramparça ettiler. Onlar da parça parça olsun. Benim kuzumu yavrumu benden aldılar. En son bir gönce görüşmüştüm. Oğlumla sürekli görüşürdüm. Kuzum beni habersiz bırakmazdı. Dün televizyonda patlama olduğunu öğrendikten sonra kuzuma ulaşmaya çalıştım ancak ulaşamadım. O sırada kuzumda şehit olmuş. Yaktılar beni. Onlarda yansınlar" dedi. Dayı Veli Çelik, yeğeninin terhis olmasına 73 gün kaldığını, 1 ay önce Adana'ya izne geldiğini söyledi. Yeğeninin çok iyi niyetli bir çocuk olduğunu belirten dayı Çelik, "Sivil yaşamında şoförlük yaptığı için askerliğini de şoför olarak yapıyordu. Belki de patlatılan servisi kullanıyordu. Teröre lanet olsun, vatan sağ olsun. Yapacak bir şey yok" dedi.

Islahiye Mehmet Yener'e ağlıyor

Başkent'te dün akşam düzenlenen saldırıda şehit olan Astsubay Başçavuş Mehmet Yener'in Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ne bağlı Kozdere Mahallesi'ndeki babasının evine ateş düştü. Yener'in şehit olduğu haberini yakınlarına; Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam Vekili Seyfullah Ordueri, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Ali Kahveci ile İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım verdi. Şehit Yener'in 19 yıldan bu yana orduda görev yaptığı 5 yıl önce Ankara'ya atandığı öğrenildi. Eşi öğretmen olan 2 çocuk babası Mehmet Yener'in teşhisi için Isparta'da polis olan ağabeyi Ömer Yener'in de Ankara'ya gittiği belirtildi.

Orçun Münyas 1,5 yıl önce göreve başlamış

Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden sivil memur Orçun Münyas'ın (25), Muğla'nın Fethiye ilçesindeki babaevinde yas var.Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğu öğrenilen Münyas'ın Taşyaka Mahallesi'ndeki baba ocağına ölüm haberi, Seydikemer Kaymakamı Muammer Köken, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Faruk Akıncı ve Müftü Oğuzhan Kadıoğlu tarafından verildi.Acı haberi alan annesi Gürsel, babası Mehmet Münyas, uçakla Ankara'ya gönderildi. Fethiye Belediye ekipleri, Münyas'ın evi ve sokağına Türk bayrağı asıp, taziye çadırı kurdu.Münyas'ın çocukluk arkadaşı Cihan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşının iyi bir insan olduğunu ve çevresinde sevildiğini anlattı. Münyas'ın daha önce bir bankada çalıştığını ve şimdiki görev yerine yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını ifade eden Yıldırım, "Daha önceki çalışma ortamını beğenmediği için tekrar sınava girdi ve Ankara'ya atandı. Biz de onun adına sevinmiştik ama gelen acı haber bizi üzdü" dedi.Yıldırım, dün yaşanan patlamadan sonra arkadaşını birçok kez aradığını ancak ulaşamadığını, acı haberi sabah öğrendiğini anlattı.

İbrahim Baran'ın babasına telefonda oğlunun şehit olduğunu söyleyemediler

Ankara'daki terör saldırısında şehit düşen Astsubay İbrahim Baran'ın Kırşehir'in Kaman ilçesindeki baba ocağında büyük üzüntü yaşanıyor.

Başköy köyünde yaşayan Mustafa Baran'ı, saldırının ardından telefonla arayan yetkililer, oğlunun yaralandığını belirterek Ankara'ya çağırdı. Eşi Ayşe ile Ankara'ya giden baba Mustafa Baran, burada oğlunun şehit olduğu bilgisini aldı.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Astsubay İbrahim Baran'ın (42), ailenin en küçük evladı olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin, Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan eşinin isteğiyle Ankara'da toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Fatma Berna Atmaca 3 ay önce evlenmişti

Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Fatma Berna Atmaca'nın henüz 3 ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı bahçesinde 26 yaşındaki Atmaca'nın cenazesini almak için bekleyen akrabası Mustafa Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 aylık bir ailenin terör kurbanı olduğunu söyledi.

Berna Atmaca'nın yeğeniyle evlendiğini ifade eden Atmaca, "Yaklaşık 3 ay önce dünyaevine girmişlerdi. Kendisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığının içerisindeki bir banka şubesinde memur olarak çalışıyordu. Önceden İstanbul'da yaşıyorlardı ve tayini buraya çıkınca 1,5 ay önce Ankara'ya taşındılar" dedi.

Servisle evine gitmeye çalıştığı sırada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden gelinlerinin, yeğeniyle birbirlerini severek evlendiklerini belirten Mustafa Atmaca, "Kahramanmaraş'tan gelen annesinden kan örneği aldılar. Şu an bekliyoruz. Ecel buraya çekmiş" ifadeleriyle yaşadıkları acıyı anlattı. Güçlükle ayakta duran anne Hatice Atmaca ise kızının yeni evlendiğini ifade ederek, "Kelimelerin bittiği yerdeyim, diyecek hiçbir şey bulamıyorum" diye konuştu.