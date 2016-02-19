Başbakan Davutoğlu, Ankara saldırısının gerçekleştiği yere karanfil bıraktı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, önceki akşam Ankara’da 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 61 kişinin yaralandığı bombalı saldırının meydana geldiği Merasim Sokak'ta incelemelerde bulunarak, yaşamını yitirenler için karanfil bıraktı.

Ahmet Davutoğlu, sabah ilk olarak saldırıda hayatını kaybedenler için Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) düzenlenen törene katıldı. Törende Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Tuğrul Türkeş, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ile askeri yetkililer de hazır bulundu.

Davutoğlu, bu törenin ardından saldırının gerçekleştiği Merasim Sokak'a geçti. Başbakan, burada hayatını kaybedenler için dua okudu ve karanfil bıraktı.

Davutoğlu, patlamayla ilgili Ankara Valisi ve emniyet görevlilerinden bilgi aldı ve inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Davutoğlu'na İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da eşlik etti.