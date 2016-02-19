Ankara’daki saldırıda kullanılan otomobili satan 4 kişi de gözaltında

Ankara’da 28 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bombalı saldırıda kullanılan otomobili saldırganlara satan 4 kişinin de gözaltına alınan 14 kişi arasında olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla gözaltına alınan 4 kişinin aracı İzmir’de bir otomobil kiralama şirketinden sahte ehliyetle kiralayarak İstanbul’a getirdiği belirlendi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, şüphelilerin emniyette verdiği ilk ifadeye göre, 10 Aralık 2015'te İzmir'deki bir oto kiralama şirketinden kiraladıkları spor otomobili İstanbul'a getirerek bir süre kullandı. Daha sonra 34 KK 0340 şeklinde düzenlenen ikiz plakayı takan şüpheliler otomobili 4 Ocak Pazartesi günü bir internet sitesi üzerinden Diyarbakır'dan gelen Hacı isimli bir kişiye sattı. Şüpheliler, Hacı isimli bu kişinin otomobili Diyarbakır'a götüreceğini bildiklerini söyledi.