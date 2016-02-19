Ankara saldırısının faili Salih Neccar'ın cesedi, 158 parçaya ayrılmış

Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı kuvvet komutanlıklarında görevli sivil ve askeri personeli taşıyan servis araçlarına yönelik bombalı saldırıyı Suriye Amude doğumlu Salih Neccar’ın gerçekleştirdiği saptandı. Türkiye’ye giriş yaptığı dönemde parmak izini veren Neccar’ın kimliği, olay yerinde bulunan yarım yüz parçası, bir avuç içi ve parmak kalıntısının, daha önce verdiği parmak iziyle karşılaştırılması sonucu tespit edildi. Neccar’ın cesedinin 158 parçaya ayrıldığı anlaşıldı.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre; MİT’in ocak ve şubat ayları içerisinde askeri tesisleri hedef alan YPG saldırısı olabilceği yönünde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Savcılık, TEM şube ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları gece boyunca sürdü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da sabah erken saatlerde olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Patlamanın meydana geldiği Merasim Sokak’ın hemen yanı başında bulunan askeri lojmanların camları kırılırken, bazı evlerin içi oturulamaz hale geldi. Evleri hasar gören bazı asker aileleri çocuklarını alarak valizleriyle yakınlarının yanına gitti.

Keçiören Belediyesi ve Kızılay, aile yakınları için Adli Tıp bahçesinde taziye çadırı kurdu. Maktullerin birinci derece yakınları Adli Tıp’a girerek, kan ve DNA örnekleri verdi. Yetkililer, bazı cesetlerin ileri derecede yanık olmasından dolayı çalışmalarda zorlanıldığı bilgisini paylaştı.



28 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin 1992 Suriye Amude doğumlu Salih Neccar olduğu açıklandı. YPG üyesi olduğu öne sürülen Neccar’ın, 2014’te Türkiye’ye giriş yaptığı anlaşıldı. Neccar’ın ailesinin Suriye istihbaratı ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialar da kaynaklarca doğrulandı. Mardin’de ikâmet eden Neccar’ın, saldırıda kullandığı 34 KK 3340 plakalı Volkswagen Scirocco model araba, kamera görüntülerinden tespit edildi. Arabanın, 2015 Ocak’ta İzmir’den kiralandığı ve zamanında geri getirilmediği için, “çalıntı” ihbarında bulunulduğu anlaşıldı. Aracın üzerindeki plakanın ise İstanbul’daki bir aracın plakasından kopyalandığı ve sahte olduğu belirlendi.



158 parçaya ayrıldı



Neccar’ın, saldırıda TNT-RDX’in yanı sıra asker, polis tarafından fark edilerek ateş edilme ihtimaline karşı patlayıcıları harekete geçirmek amacıyla düzenek içinde mazot kullandığı anlaşıldı. RDX, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu suikastleri ile Ulus Anafartalar Çarşısı’na düzenlenen bombalı saldırılarda da kullanılmasıyla biliniyor.

Türkiye’ye giriş yaptığı dönemde parmak izini veren Neccar’ın kimliğinin olay yerinde bulunan yarım yüz parçası, bir avuç içi ve parmak kalıntısının Göç İdaresi’ne daha önce verdiği biyometrik parmak izinin karşılaştırılması sonucu tespit kısa sürede tespit edildiği anlaşıldı. Neccar’ın cesedinin 158 parçaya ayrıldığı anlaşıldı.

Ankara'da askeri araçlara yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı.