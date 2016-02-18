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Ankara saldırısının faili Suriye'den mülteci gibi girmiş!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Salih Neccar'ın YPG mensubu olduğunu söylemiş, PYD lideri Salih Müslim faili tanımadıklarını belirtmişti

18 Şubat 2016 19:47

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğunu açıkladığı Suriyeli Salih Neccar'ın 8 Temmuz 2015 tarihinde Mardin'den sığınmacı gibi Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı. Başbakan Davutoğlu, Neccar'ın YPG mensubu olduğunu söylemiş, ancak PYD lideri Salih Müslim saldırının failini tanımadıklarını açıklamıştı. Radikal yazarı Murat Yetkin ise Salih Neccar'ın Suriye rejimiyle bağlantılı olduğunu yazmıştı.

Neccar'ın diğer Suriyelilerle birlikte Türkiye'ye sığınmacı gibi geçen 8 Temmuz'da girdikten sonra, Emniyet ve Göç İdaresi'ne kendisinin başvurduğu belirtildi. Neccar'ın, rutin kayıt işlemlerinin gerçekleştirildi, bu sırada da fotoğrafının çekilip, parmak izinin alındığı, 'biyometrik kimlik kaydının' yapıldığı öğrenildi. Necar'ın kaydını yaptırıp Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında yabancı kimlik numarası aldıktan sonra değişik illerde bulunduğu ancak herhangi bir suça karışmadığı anlaşıldı. 

 

Kimliği neden bu kadar kısa sürede tespit edildi?

 

Başbakan Davutoğlu'nun saldırının ardından sabah saatlerinde failin kimliğini açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Edinilen bilgiye göre olay yerinde 29 ceset bulundu. 20'sinin asker kökenli olması ve hepsinin de parmak izi bulunması nedeniyle, 8 vatandaşın kimliği de kısa sürede tespit edildi. Kalan sivil 9'uncu cesedin de Neccar'a ait olduğu anlaşıldı. Mardin'de alınan parmak izi karşılaştırması sonucu Neccar'ın kimliği ortaya çıktı. 

 

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