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10 Ekim katliamından bu yana Ankara'ya emniyet müdürü atanmamış!

Görevden alınan emniyet müdürünün yerine 4 aydır asaleten atama yapılmadı

18 Şubat 2016 18:24

Devletin kalbi konumundaki Ankara Merasim Sokak'ta 28 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısı, güvenlik ve istihbarat açığını ortaya koydu. 102 kişinin öldüğü 10 Ekim katliamını önleyemeyen Ankara Emniyet Müdürlüğü, dünkü saldırı sonrası bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. 

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara katliamı sonrası başlatılan idari soruşturmada kusurlu bulunan Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal ve İstihbarat Şube Müdürü görevinden alınmıştı. Ancak Kartal'ın yerine 4 aydır asaleten atama yapılmaması soru işareti yarattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü görevini şu an 2. sınıf emniyet müdürü olan Ahmet Hakan Arıkan vekaleten yürütüyor. İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne de benzer şekilde asaleten atama yapılmadı. Bu süreçte Ankara Emniyeti, askeri personel servisine yönelik eylemi de önleyemedi.

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