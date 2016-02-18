Eski MİT'çi Öneş: Ankara'daki saldırıyı planlayanlar devlete mesaj verme gayretinde!

Eski MİT Görevlisi Cevat Öneş, Ankara’da askeri servis aracına düzenlenen terör saldırısına ilişkin konuştu. Öneş, patlamanın devlete bir mesaj olduğunu belirterek, “Saldırının gerçekleştiği yer, seçilen hedef ve zamanlama dikkate alındığında devlete yönelik bir saldırı olduğu öne çıkıyor. Zamanlama, hedef ve yer seçimi itibari ile saldırıyı planlayanların devlete mesaj verme gayreti içinde oldukları söylenebilir” dedi.

Öneş’in açıklamaları şöyle: “Ankara garında gerçekleşen saldırıdan farklı olarak hedef seçiminde ağırlıklı olarak askerlerin olduğu görülmektedir. Saldırının Ankara’daki önemli devlet kuruluşlarının yer aldığı Devlet Mahallesi semtinde, askeri servis araçlarının mesai bitiminde gerçekleşmesi terör saldırısını gerçekleştirenlerin devlete yönelik bir mesaj verme gayreti içinde oldukları düşünülebilir. Ayrıca devlet kuruluşlarının kalbinde eylem yapılması, bu tip terör eylemlerinin tırmandırılmak istendiğinin işareti olarak da değerlendirilebilir.”