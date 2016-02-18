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Politika

Cemil Bayık: Ankara'daki saldırıyı kimin yaptığını bilmiyoruz ama halkımıza karşı yapılan katliamlara misilleme olabilir

''Öfkeli Kürt gençleri, Kürt halkına yapılan saldırılara misilleme yapabilirler''

18 Şubat 2016 12:47

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık, Ankara’da askeri servis araçlarına düzenlenen ve en az 28 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayık, saldırıyı kimin yaptığını bilmediklerini belirterek ’’Ankara’da militarizmin merkezinde yapılan eylem de halkımıza karşı yürütülen insanlık dışı vahşi soykırımcı katliamlara karşı misilleme eylemi olabilir. Bu eylemi kimler yapmıştır bilemiyoruz’’ ifadelerin kullandı. 

Fırat Haber Ajansı (ANF)’ye konuşan Bayık, Doğu ve Güneydoğu’daki operasyonları katliam olarak nitelerken, ‘’Daha önce Kürdistan'daki katliamlara misilleme olarak bu tür tepki eylemleri yapanların olduğunu biliyoruz. Herhalde eylemi yapanlar yakında niye yaptıklarını açıklarlar. Ancak şu açıktır ki, Kürtlere karşı bu kadar zalimce bir savaş yürütüldüğü ortamda birilerinin misilleme ve tepki eylemleri yapması anlaşılır bir durumdur. Cizre’de genç, sivil katleden bir devletin bu eylemler neden yapılıyor demeye hakkı yoktur. Bu eylemlerin sonuçları Kürdistan'da yapılanların yüzde biri bile değildir." dedi.

Bayık sözlerini şöyle sürdürdü:

‘'Türkiye'nin aydınları, yazarları, basıncıları, siyasetçileri Türk devletinin bu zalimliğine karşı çıkmazsa; öfkeli Kürt gençleri de bu Kürt halkına yapılan saldırılara misilleme yapabilirler. Eğer AKP hükümeti bu politikalardan vazgeçmezse tabii ki Türkiye de savaş alanı haline gelir. Köyleri yakılıp yıkılarak Türkiye metropollerine sürülen Kürtlerin şimdi Kürt şehirlerinin ve kasabalarının yakılıp yıkılması karşısında sessiz kalmasını kimse bekleyemez’' 

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