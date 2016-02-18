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Ankara'daki bombalı saldırı çalıntı araçla yapılmış

Aracın üzerindeki plakanın aslının İstanbul’da olduğu, plakanın kopyalandığı, aracın ise İzmir’den çalındığı anlaşıldı

18 Şubat 2016 10:28

Ankara Merasim Sokak 'ta yaşanan bombalı saldırının ardından ardından ilk incelemelere göre terör eylemi 34 KK 3340 sahte-ikiz plakalı Cherokee marka ciple gerçekleştirildi. Aracın üzerindeki plakanın aslının İstanbul’da olduğu, plakanın kopyalandığı, aracın ise İzmir’den çalındığı anlaşıldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre araçtaki bir ya da iki kişi servislere doğru aracın yönünü kırarak saldırıyı gerçekleştirdi. Tanıkların anlatımına göre, içinde sivil ve askeri memurların bulunduğu servis araçları İnönü Bulvarı ’na doğru trafik ışıklarına konvoy halinde yaklaşırken, içinde saldırganların bulunduğu araç yavaşlayarak servis aracının yanında kendisini havaya uçurdu.


2 metre uzunluğunda çukur


Üç otobüs arka arkaya tamamen yanmış, ortadaki otobüsün ise patlamanın şiddetiyle yoldan kaldırıma savrulduğu ve askeri lojmanların bahçe duvarına çarparak durduğu görüldü. Savrulan aracın sadece iskeleti kalacak şekilde yanıp kül olduğu ve yol ortasında da yaklaşık bir metre derinliğinde iki metre uzunluğunda çukur oluştuğu gözlendi.


‘Sivillerin olduğu servis’

 

Yaralı tanıklardan bazıları olayı şöyle anlattı: “Öndeki servis aracıyla gidiyorduk birden korkunç patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı. Arkamızdaki servis aracı, 143 numaralı Eryaman servisiydi. Bu serviste çoğunluğu sivil ve astsubay olan 20-25 kadar personel vardı.”

 

Ankara'nın kalbine düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti

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