Ankara'daki terör saldırısı ABD ve Avrupa basınında

ABD ve Avrupa basını, Ankara'daki terör saldırısına yayınlarında geniş yer verdi.

Ankara'da düzenlenen terör saldırısı, Avrupa basınında geniş yer buldu. Haberlerde saldırının yerine ve zamanlamasına dikkat çekildi.



ntv.com.tr'de yer alan habere göre, İngiliz The Guardian gazetesi internet sitesinde saldırıyı manşetine taşırken, "Dikkatler şimdi sorumlunun kim olduğunda" başlıklı analiz makale yayımladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin "piyonlara" karşı kararlılığını ifade eden sözlerine yer verildi.



Saldırıyı manşetine taşıyan The Independent da haberinde, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk yetkililerin açıklamalarını kullandı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, saldırıyı son dakika ve ilk haber olarak yayımladı ve internet sayfasında görgü tanıklarının ifadelerini kullandı.



Ülkenin bir diğer önemli haber televizyonu Sky News da Ankara’daki saldırıyı son dakika haberi olarak geçti. Uzun süre internet sitesinde de manşette kalan haberde, İngiliz Dışişleri Bakanı Philip Hammond’ın taziye mesajına da yer verildi



FRANSA



Fransız basını Ankara saldırısını Türkiye ile aynı anda flaş haber olarak duyurdu, bütün gelişmeleri yakından takip etti.



Le Figaro gazetesi Ankara ve Sultanahmet saldırılarını arka plan olarak kullandığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıya ilişkin sözlerine yer verdi.

Le Monde gazetesi saldırının gerçekleştiği yere ve zamana dikkati çekti. Haberde, saldırının caddenin özellikle kalabalık olduğu bir saatte meydana geldiğinin altı çizildi.

"20 Minutes" gazetesi, internet sitesinde yayımladığı haberinde AA Fransızca'nın Twitter hesabından paylaşımlara yer verdi.



ALMANYA



Süddeutsche Zeitung gazetesi saldırıyı internet sitesinde manşete taşırken, "Ankara'daki terör saldırısında en az 28 ölü" başlığını kullandı. Gazete, saldırı nedeniyle Başbakan Davutoğlu'nun Brüksel ziyaretini iptal ettiğine dikkati çekti.

Die Welt de patlamanın mesai sonrası trafiğin yoğun olduğu bir saatte gerçekleştiğini belirterek, patlamanın Genelkurmay Başkanlığına çok yakın bir noktada meydana geldiğinin altını çizdi. Gazete, haberinde, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına da yer verdi.



Spiegel dergisi de internet sitesinde saldırıyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri yayımladı, Başbakan Davutoğlu'nun Brüksel ziyaretini iptal ettiğini okurlarına duyurdu.

Bild gazetesinin internet sitesindeki haberde, "Ankara'da askeri araç konvoyuna saldırı. En az 28 ölü, 61 yaralı" başlığı kullanıldı. Haberde, saldırı sırasında Ankara'da bulunan Alman siyasetçi Manfred Weber'in o anı anlatan ifadelerine yer aldı.

Frankfurter Allgemeine gazetesi de saldırının "Ankara'yı sarstığını" yazdı.



İSPANYA



Ankara'daki terör saldırısı, İspanyol medyasının internet sitelerinde ilk haberler arasında yer almadı ancak olaya ilgili gelişmeler geniş şekilde aktarıldı.

Terör saldırısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yurt dışı seyahatlerini iptal ettikleri vurgulanan haberlerde, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un terör saldırısıyla ilgili açıklamaları kullanıldı.



Türkiye'nin "farklı terör örgütlerinin tehdidi altında" olduğunu yazan ve son 1 yılda Türkiye'yi vuran terör eylemlerini hatırlatan El Pais, "Ankara'nın merkezinde 100 kadar kişinin ölümüne neden olan cihatçı saldırıdan sadece 4 ay sonra Türkiye'nin başkenti yeni bir saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.



El Mundo gazetesi de ismini açıklamadığı "bir Türk güvenlik görevlisine" dayanarak, terör saldırısının arkasında terör örgütü PKK'nın olabileceği bilgisini okurlarına aktardı. Ancak gazete saldırının failinin IŞİD olması ihtimaline de dikkati çekti.



"Saldırı, Türk hükümetinin bir dizi meydan okumaya karşı karşıya kaldığı bir dönemde meydana geldi" yorumunu yapan La Vanguardia ise PKK'nın son dönemdeki terör saldırılarına, Türkiye'nin IŞİDe karşı uluslararası mücadeleye verdiği desteğe, Suriye'deki iç savaşa ve Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığına atıfta bulundu.



MACARİSTAN



Macar basını da başkentteki terör saldırısını son dakika haberi olarak duyurdu.

Ülkenin liberal gazetelerinden Nepszabadsag terör saldırısını, ''Ankara'daki saldırının en az 18 kurbanı var'' başlığı ile verdi. Haberde, şüphelerin terör örgütü PKK üzerinde yoğunlaştığı vurgulandı.



Ülkenin en çok okunan gazetelerinden muhafazakar Magyar Nemzet ise saldırıyı, ''Ankara'da bombalı araç patladı, çok sayıda ölü var'' başlığı ile duyurdu. Haberde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in saldırılar hakkındaki açıklamalarına yer verilirken, şüphelerin terör örgütü PKK üzerinde toplandığı kaydedildi.



HOLLANDA



Haberi Türkiye’den canlı yayınlar eşliğinde izleyicilerine aktaran NOS televizyonu, saldırının zamanlamasına ve yerine dikkati çekti. Saldırının parlamento ve askeri tesislerin yer aldığı bir bölgede meydana geldiği belirtilen haberde, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yarınki Brüksel ziyaretini iptal ettiğine yer verildi.

Yüksek tirajlı De Telegraaf gazetesi saldırının hedefinin orduya ait servis araçları olduğunu vurgularken, De Volkskrant gazetesi olayın Suriye’de gerilimin tırmandığı bir dönemde yaşandığına işaret etti.

Türkiye’nin belirli dönemlerde teröristlerin hedefi olduğunu hatırlatan RTL 4 televizyonu, yakın dönemde Ankara ve İstanbul’da yaşanan terör saldırılarına işaret etti.



AVUSTURYA



Avusturya devlet televizyonu ORF, "Yerleşim yerinin ortasında saldırı" başlığını kullandığı haberinde, ölenlerin sayısının 5'le başlayıp hızla 28’e yükseldiğini yazdı.

Patlamanın neredeyse tüm başkentte duyulduğu kaydedilen haberde, "Ankara'nın üzerinde kalın bir bulut oluştu" ifadesi kullanıldı.



Die Presse gazetesi de "Türkiye'nin başkentinde savaş” başlığını kullandığı haberinde, saldırının 16 Şubat 1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümüne yakın bir günde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Haberde her yıl aynı tarihlerde PKK tarafından benzer saldırılar düzenlediği ve bu nedenle saldırıyı bu terör örgütünün yaptığından şüphelenildiği aktarıldı.



Der Standard gazetesi ise "Türkiye'nin başkenti Ankara’da saldırı" başlığını kullandığı haberde, olayın sorumlusunun henüz bilinmediğini yazdı.



YUNANİSTAN



Kathimerini gazetesi "Ankara'daki büyük patlamada en az 28 ölü" başlıklı haberinde, saldırının TBMM ve diğer hükümet binalarının bulunduğu bölgede gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verildi.



To Vima gazetesi de "Genelkurmay Başkanlığı binası yakınındaki araçları hedef alan saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi" başlığıyla verdiği haberde, Türkiye'nin son aylarda Suriye’deki rolünden dolayı bir dizi terör saldırısına hedef olduğu vurgulandı.



"Ankara'da katliam" başlığını kullanan Proto Thema da haberinde eylemin askerleri hedef aldığını yazdı.



Devlet televizyonu ERT ve özel televizyonlar Mega, Skai ve Antena, Türkiye'deki muhabirleri ile canlı bağlantı kurarak Ankara'daki saldırıyı ayrıntılı şekilde izleyicilerine aktardı.



İTALYA



İtalya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica, "Ankara’da askeri konvoya saldırı: 25’in üzerinde ölü" başlığını atarken, olayı ilk sıradan duyuran Corriere della Sera gazetesi askeri konvoya yönelik olduğunu vurguladığı saldırının, parlamento ve hükümet binalarına çok yakın bir noktada gerçekleştiğine dikkati çekti.



La Stampa gazetesi de saldırıyı, olay anı görüntüleriyle ilk sıradan okuyucularına aktardı.



AGI haber ajansı da “Ankara’da askere katliam” başlığını atarken, 10 Ekim’de gerçekleşen ve 100’ün üzerinde insanın öldüğü saldırıyı hatırlatıp, “Ankara’da yine kan aktığına” işaret etti.

İtalyan haber ajansı ANSA saldırıyı "Ankara’da askerlere karşı otobomba: 28 ölü" başlığıyla verdi.



İSVİÇRE



Neue Zürcher Zeitung, Ankara'daki saldırıyı bir terör örgütünün üstlenmediğini belirttiği haberinde, PKK'nın güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını son dönemde artırdığına dikkati çekti. Gazete, Türkiye'nin Suriye sınırına kadar ilerleyen PYD'nin, PKK'ya yakın bir grup olduğunu ve saldırıyı düzenlemiş olabileceğini yazdı.

Haberde, terör örgütü IŞİD'in de Ankara'da ve İstanbul'da daha önce saldırılar düzenlediği ve bu saldırının arkasında bu örgütün de olabileceği kaydedildi.



BALKAN BASINI



Bosna Hersek'in en yüksek tirajlı gazetesi Dnevni Avaz, ''Ankara'da korkunç saldırı'' başlığını kullandığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre karşı mücadelenin daha da kararlı bir şekilde devam edeceğine dair açıklamasını öne çıkardı.

''Klix'' internet sitesi ise haberinde, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısının uzun süredir planlandığına dair bulgular olduğuna vurgu yaptı.



Sırbistan'ın resmi haber ajansı Tanjug'ta yer alan haberde, saldırın arkasında terör örgütleri PKK veya IŞİD'in olabileceği belirtildi.



Devlet televizyonu RTS de terör saldırısının Ankara'da trafiğin yoğun olduğu saatlerde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.



Hırvatistan'ın en çok okunan internet sitesi ''İndex.hr,” “Ankara'da terör saldırısı” başlığını kullandı ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan teröre karşı daha da kararlı mücadele sözünü verdi” ifadesine yer verdi.



Karadağ'ın en çok okunan haber portalları cdm.me, kodex.me ve rtcg.me Ankara’daki terör saldırısına geniş yer verdi.



Arnavutluk ve Makedonya'da da internet siteleri saldırıyı ayrıntılı şekilde okurlarına aktardı. Arnavutluk basınında, Ankara'da okuyan 71 Arnavut öğrencinin durumuyla ilgili bilgilere yer verilirken, öğrencilerin iyi olduğu kaydedildi.



Makedonya basınında kullanılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğer sabrımızı sınıyorsanız, bilesiniz ki sonu geldi'' başlığı dikkati çekti.



POLONYA, LETONYA, ESTONYA



Saldırıya geniş yer veren Polonya’nın yüksek tirajlı gazetesi Wyborcza, “Ankara’nın merkezinde terör” başlığını kullandı.



“Ankara’nın merkezinde büyük patlama 28 kişinin canını aldı” başlığını kullanan Letonya’nın Apollo gazetesi de Türk medyasının görüntülerini kullandı.



Estonya’nın Postimees gazetesi de haberi “Ankara’da terör” başlığıyla duyurdu.

SALDIRI ABD BASININDA



Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili haberler, ABD medyasında geniş yer buldu.



ABD medyasının saldırıyla ilgili internet sitelerinde yayımladığı haberlerde, askeri personeli hedef alan bombalı saldırıda en az

28 kişinin hayatını kaybettiği, en az 60 kişinin yaralandığı belirtildi.



Ankara'daki terör saldırısı, ülkenin önde gelen medya kuruluşlarında şu şekilde yer aldı:



CNN



CNN'nin haberinde Türkiye'nin başkentinde düzenlenen saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar'ın saldırıyla ilgili açıklamalarına yer verilen haberde saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediği belirtildi.



Haberde Washington Enstitüsü Yakın Doğu Politikası uzmanı Soner Çağaptay'ın terör örgütü IŞİD veya Türkiye'nin ayrılıkçı terörist grup kabul ettiği PKK'nın saldırının şüphelileri arasında olabileceği görüşüne yer verildi.



Foreign Policy dergisi



Dış politika dergisi Foreign Policy'nin internet sitesinde ise saldırı, "Ankara Bombalaması: Ölümlü Saldırıdan Manzaralar" başlıklı haberle duyuruldu.



Haberde patlamanın görüntülerine ve saldırıyla ilgili Twitter mesajlarına yer verildi.



New York Times



Terör saldırısı, New York Times gazetesinin internet sitesinde de "Ankara'daki Askeri Konvoya Bombalı Araba Saldırısı: 28 ölü" başlığıyla yer aldı.



Haberde, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, saldırının askeri konvoydaki araçlar kırmızı ışıkta durduğu sırada gerçekleştirildiğine ilişkin açıklamasına yer verildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretini ertelediği ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Brüksel ziyaretini iptal ettiği belirtildi.



Ayrıca, saldırının Ankara'da 100'den fazla kişinin öldüğü, ülkenin en büyük ölümlü saldırısından 4 ay sonra meydana geldiği kaydedildi.



ABD'de yayınına nisanda son verecek olan El Cezire Amerika kanalı da, Ankara'daki saldırı nedeniyle sık sık Gaziantep'teki muhabirine bağlanarak terör saldırısının görüntülerini yayınladı.



Wall Street Journal, Washington Post ve Los Angeles Times gibi ABD medyasının önde gelen birçok gazetesi de ajansların geçtiği haberleri internet sayfalarına taşıyarak, Ankara'daki terör saldırısını okuyucularına duyurdu.