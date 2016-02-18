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Sözcü: Ankara’daki saldırıyı YPG militanı Salih Necar'ın düzenlediği tespit edildi!

"Saldırganla bağlantıları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı"

18 Şubat 2016 11:01

Sözcü gazetesi, 28 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara'nın göbeğindeki bombalı saldırıyı düzenleyenin "1992 doğumlu Kürt uyruklu Suriye vatandaşı PYD/YPG militanı Salih Necar olduğunu" iddia etti.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, saldırganın kimlik bilgilerine olaydan saatler sonra parmak izinden ulaşıldığı ileri sürüldü. Haberde, Suriyeli mültecilerle birlikte temmuz ayında Türkiye’ye girdiği düşünülen saldırganın yurda geldiği dönemde parmak izinin alındığı iddia edildi.

Salih Necar’la bağlantıları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındığı da iddialar arasında yer alıyor.

 

Başbakan Davutoğlu "Fail YPG" dedi

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failini açıklayarak, "Saldırıyı Suriye'den sızan YPG mensubu Salih Neccar düzenlemiştir" dedi.

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