Ankara'yı kana bulayan çalıntı araç, 2 ayda 2850 kilometre yol gitti, yakalanamadı!

Ankara’da 28 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı kanlı terör saldırısının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Saldırının faili olarak açıklanan Salih Neccar'ın kullandığı çalıntı aracın iki ayda 2850 kilometre yol gittiği buna rağmen yakalanamadığı öğrenildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır ve Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Neccar, 8 Ağustos 2014’te Suriye’nin Kamışlı kentinden Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne mülteci olarak giriş yaptı. Neccar, Temmuz 2015’te Gaziantep’teki Göç İdaresi İl Müdürlüğü’nde resmi işlem yaptırdı. Neccar’a biyometrik kimlik verildi. Parmak izi de alındı. Soruşturmada elde edilen bilgilere göre YPG’li olduğu ileri sürülen Neccar’ın Ankara’da saldırıyı gerçekleştirdiği araçla buluşma öyküsü ise 20 Aralık 2015’e uzanıyor.

Patlamadan hemen sonra bombalı aracın üzerinde 06 FB .... nolu plaka tespit edildi. Lüks aracın motor ve şasi numarası incelendiğinde aracın 34 KK .... plakalı ve B.T. adına kayıtlı olduğu belirlendi. Aynı marka ve modele tescilli olan 06 FB .... plakasının 12 Ocak 2016’da satış işlemi yapılarak devredilen bir başka araca ait olduğu ortaya çıktı. Polis bu bilgi üzerine 34 KK .... plakalı araçla ilgili çalışmalarını sürdürdü. Aracın 20 Aralık 2015’te İzmir’den; muhtemelen kimlik bilgileri çalınmış Tuncay A. adlı bir kişiye düzenlenmiş kredi kartı ve sahte kimlikle bir kiralık araç firmasından kiralandığı anlaşıldı. Tuncay A. adını kullanarak aracı kiralayan kişinin aslında Giresun doğumlu Hüseyin G. olduğu tespit edildi. Hüseyin G.’nin sahte çek düzenlemekten sabıka kaydı olduğu belirlendi. Polis, Hüseyin G.’yi mercek altına alınca Murat K. ve Serdar B. ile birlikte İzmir’e giderek aracı birlikte kiraladıklarına dair kamera görüntülerini buldu.

Araç PKK'lılara kiralandı iddiası

Araştırmalarda, zanlıların aracı kiraladıktan sonra iade etmediği belirlendi. Kiralama şirketi de 11 Ocak 2016’da polise başvurup aracın sahte evrakla çalındığını belirtip şikâyetçi olmuştu. Bu arada aracın İstanbul’da internetten PKK’ya satıldığı iddia edildi. İstihbarat birimlerinin araştırmaları sırasında aracın 4 Ocak 2016’da İstanbul’dan Ergani’ye gittiği tespit edildi. 8 Ocak 2016’da ise araç Elazığ-Malatya-Kayseri- Kırıkkale güzergâhını kullanarak Ankara’ya gitti ve patlamanın yaşandığı güne kadar 39 gün boyunca Ankara’da kaldı. Bir iddiaya göre bomba düzeneği araca Diyarbakır’da yüklendi. Ancak aracın bombayla 600 kilometre yol yapmasının ve Ankara’da 39 gün geçirmesinin mümkün olmadığı da bir başka iddia. Buna göre bombanın araca başkent yakınlarında yüklenmiş olması ihtimaller arasında.

39 gün Ankara'da kalan araca

başka bir araç eskortluk etti

Polis, aracı alan, İstanbul’dan Diyarbakır’a, Diyarbakır’dan Ankara’ya götüren kişinin kimliğini de belirledi. Aracı bu şehirler arasında taşıyan kişinin Suriyeli bir kişi adına kayıtlı bir cep telefonu kullanan Metin A. olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada Metin A.’nın Ankara’ya getirdiği aracı Kudbettin O.’ya teslim ettiği belirlendi. Kudbettin O.’nun da aracı saldırıyı gerçekleştiren Salih Neccar’a teslim eden kişi olduğu ileri sürüldü. 17 Şubat'ta aracı Ankara'da alan Salih Neccar’a saldırıyı gerçekleştirdiği günün öncesi yakalanmaması için bir araç eskortluk yaptı. Neccar’ın içinde olduğu araç bu sırada MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. Ve önceki gün 18.31’de aynı araç TSK’nın servis araçlarına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştirdi.