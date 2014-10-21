'Kobani olayı nedeniyle Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturuldu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, peşmerge güçlerinin henüz Türkiye üzerinden Kobani'ye geçmediğini belirterek, "Kobani olayı sürekli medyada ve bir baskı oluşturuyor. O yüzden bizden bir kara operasyonu yapılması istendi. Kamuoyu oluşturuldu Türkiye aleyhine" dedi.

NTV canlı yayınında Deniz Kilislioğlu'nun sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

İşte Çavuşoğlu’na NTV’de katıldığı programda sorulan sorular ve yanıtları:

Bu kararla Türkiye'nin terörist saydığı PYD'ye yardım edilmiş olmayacak mı?

"Burada sadece PYD yoktur. Burada PYD ile birlikte bir cephe oluşturulmuştur. 8 tane grup var. Ortak bir karargah kurdular. Biz Kobani’nin düşmesini istemediğimiz için bu adımları attık."



Güzergah belirlendi mi?

"Arkadaşlarımız görüşüyorlar, havadan mı olacak karadan mı olacak. Görüşülüyor."

Kaç kişi gelecek?

"Peşmerge-PYD arasındaki görüşmelerde bu netleşecek. PYD daha fazla istiyor. Netleşmeyen konularda kamuoyuna yanlış bilgi veremeyiz."

Askerin bilgisi yok mu?

Sadece bu konuda değil her konuda artık kurumlar arasında iletişimsizlik yok. İlgili hangi birim varsa tüm konular hep birlikte tartışılır. Yeni Türkiye’de artık bu uyum var. İstişare ve karar mekanizmasında artık herkes var.

Dört yıldır anlatmaya çalıştıklarımızı müttefiklerimiz yeni yeni anlamaya başladılar. PYD ve PKK’ya silah verilmesinin desteklenmesine karşıyız. ABD’nin tutumu da farklı değil. Biz burada Kuzey Irak yönetiminin bölgeye insani yardım yapmasını destekledik. Buradaki her türlü yardım çok sınırlı tutuluyor. ABD de bunu açıklamalarında belirtti.

İkinci sevkıyat olmayacağının garantisi var mı?

Bizim dışımızdaki konularda garanti veremeyiz. Biz tabii ki ABD’ye bunu anlatıyoruz. Biz Türkiye olarak verdiğimiz sözlerde duruyoruz. Yapamayacağız sözleri de vermiyoruz.

Devletimizin güvenlik birimleri gerekli görüşmeleri yapar. Ama bizim kimseye verdiğimiz bir söz yoktur. Onların bir koridor açılması talebi olabilir ama bizim verdiğimiz bir söz yoktur.

ABD'nin yardım kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kobani olayı sürekli medyada ve bir baskı oluşturuyor. O yüzden bizden bir kara operasyonu yapılması istendi. Kamuoyu oluşturuldu Türkiye aleyhine. Dört senedir bunlar olurken neden bu kadar reaksiyon gösterilmedi diyoruz biz. Her şeyi medyanın mı yönetmesi gerekiyor. Ve görüyoruz ki siyasi iradeler de bu baskılara duyarsız kalmıyor.



Ama ÖSO ile ABD ile görüşlerimiz aynıdır. Ama bu uygulamalara ne kadar yansıdı bu tartışılabilir. Hem IŞİD hem de Esad rejimi ile mücadele edecek kapasiteye ulaşması için ÖSO’nun eğitilmesi ve donatılması konusunda çalışmalarımız yapacağız.



Şu anda görüşmeler devam ediyor mutabakat var kaç kişinin eğitileceği ortaya çıkar.