Kerry: PYD'ye silah yardımının politika değişikliği olmadığını Türkiye'ye anlattık

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Kürtlere havadan yapılan silah desteğine ilişkin olarak, "Türkiye'ye bunun politika değişikliği olmadığını anlattık" dedi.

Endonezya ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Kerry, kendisinin ve Başkan Barack Obama'nın Türk yetkililerle görüştüğünü ifade eden Kerry, “Suriye’deki Kürtlere silah dağıtımı yapılmasının ABD politikasında bir değişiklik anlamına gelmediğini Türkiye’ye anlattık. Bu yaşanan krize ‘anlık’ bir müdahaleydi” dedi.

Yapılan yardımın ahlaki boyutu olduğunu söyleyen Kerry, “IŞİD’e karşı savaşan Kürtlere yardım etmemek sorumsuzluk olurdu” dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün, "IŞİD’e karşı Kobani’yi savunan bölgedeki Kürt kuvvetlerine havadan silah yardımı yapıldığını" duyurmuştu.

Amerikalı üst düzey bir yetkili, Amerikan güçlerinin Kobani'de IŞİD ile savaşan Kürt güçlere havadan silah ve insani malzeme yardımı yapmasıyla ilgili olarak, ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı dün yapılan telefon görüşmesinde bilgilendirdiğini kaydetmişti.