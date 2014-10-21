ABD yardımı ve Peşmerge'ye geçiş izni ne anlama geliyor?

ABD'nin Kobanê'ye silah yardımı yapmasının ardından, Türkiye'nin Peşmerge güçlerinin geçişine yardımcı olacağı açıklaması tartışma yarattı.

Washington yönetiminin gönderdiği silahları memnunlukla karşılayan Kobanê'deki Kürt güçler, Peşmerge konusunda ise ihtiyatlı görünüyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan 'Kobani Kantonu Eşbaşbakanı' Enver Müslim, silahların ulaşmasının ardından yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı: ''Gençler de gitti silahları aldı. Bize silah, ilaç ve gıda yardımında bulundular. Aldığımız malzemeler, yerine sağlam bir şekilde ulaştı. Bize bu yardımı yapanlara teşekkür ediyoruz. Yardımların sürmesini istiyoruz. IŞİD'i bitirmemiz için silah şarttır."

Müslim, Peşmerge güçlerinin Kobani'ye gönderilmesi konusunda ise ihtiyatlı:

"Peşmerge'nin bize gelmesinden çok, bize silah gerekiyor. Eğer Peşmerge gelecekse YPG ile irtibata geçsin. İhtiyaç olursa, YPG 'gelin' der. Eğer olmazsa 'silah yardımı yapın' der. İhtiyaç olmazsa Peşmerge, kendi bölgesinde IŞİD'e karşı savaşsın, bize silah da göndersin. Savaşacak gençlerimiz var.

Landis: ABD'nin IŞİD'le mücadele iyi bir habere ihtiyacı var

ABD'nin Kobani'ye askeri yardımı yoğun çatışmaların başlamasından bir aydan daha uzun bir süre sonrasında yapması, çeşitli yorumlara neden oldu.

Oklahoma Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi'nden Joshua Landis, BBC'nin 'yardım neden gecikti' sorusuna şu yanıtı verdi:

''ABD, IŞİD konusunda Suriye'deki gruplarla işbirliği yapmaktan uzun süre kaçındı. Ancak eskiden 200 bin nüfusu varken şimdi boşalan Kobani'de PYD savaşçıları haftalardır direniyor. Kahramanca bir savunmaya dönüştü onların savaşı. ABD de, Kobani'yi savunmanın, silah göndermenin onlara fazla bir maliyeti olmayacağının ve IŞİD'e ciddi zarar verdiğinin farkına vardı. Çünkü ABD'nin de, IŞİD'le mücadelesinde iyi bir habere ihtiyacı var. Suriye'deki Sünni gruplara silah yardımı yapmıyorlar; bu yüzden ciddi bir eleştiri yağmuru altındalar. CIA'e göre Suriye'de 1500 farklı isyancı grup var. Ve bunlar arasında Kürtler, iyi bir ortak gibi görünüyor. Tabii Türkler ateş püskürüyordur herhalde, çünkü bu, Suriye'de bağımsız bir Kürdistan'ın başlangıcı olabilir.''

Landis, zamanlama konusunda ise, ''IŞİD bütün gücüyle yükleniyor ve dünya bu küçük Kürt toprağının direnişini, yerine mıhlanmış halde izliyor. ABD önce fazla birşey yapamayacağını düşündü. Kobani'yi kaderine terk etmeye karar verdi. Şimdi ise fazla bir çaba göstermeden yaptıkları yardımla, müthiş bir sonuç alıyorlar: IŞİD başka yerlere yönelmek yerine buraya ciddi bir yığınak yaptı ve üstelik de küçük düşüyor'' dedi.

Marcus: İleride Suriyeli Kürtler-Peşmerge çatışması çıkabilir

Bölge uzmanı, PKK ve Kürtler konusunda ''Kan ve İnanç'' adlı bir kitabı olan Aliza Marcus, silah desteğinin politikasında büyük bir değişim anlamına geldiğini, yıllar boyu ilişki kurmayı reddettikten sonra ABD'nin şimdi YPG ile temasa geçtiğini kayderken şöyle devam ediyor:

''Bunun iki anlamı var: Birincisi ABD Kürt özerkliğinin ve milliyetçiliğinin bölgesel bir tehdit olmadığını anlıyor. Bu bir gerçeklik ve Kürtlerin bölgesel statükoya alışması değil, bölgenin Kürt taleplerine alışması gerekiyor. İkinci olarak, bu Erdoğan açısından büyük bir mağlubiyet demek. Sadece iki gün önce Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir zaman YPG'ye silah gitmesine izin vermeyeceğini söylüyordu. YPG'yi IŞİD'le denk görüyordu. Ortaya çıkan o ki, kimse ona inanmıyor. Erdoğan Washington tarafından göz ardı edildi ve bu durum Erdoğan'ı uluslararası arenada zayıf gösterdiği gibi, siyasi olarak da zayıf ve Batı'nın önceliklerini anlama konusunda yetersiz olduğunu ortaya koydu.''

Aliza Marcus'a göre, Türkiye'nin Peşmergeler'in Kobani'ye geçişine izin vermesi ise, Ankara'nın desteklediği bir pozisyon.

''Özellikle de Barzani'yle yakın ilişkilere sahip olduğu dikkate alındığında, Türkiye bunu YPG'nin Kobani'deki kontrolünü zayıflatmak olarak görüyor'' görüşünü dile getiren Marcus, şöyle devam ediyor:

''Ama PYD, KDP'nin Peşmergelerini kabul etmeyeceklerini söyledi. Sadece Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı Peşmergeler'i kabul edeceğini belirtti. Şu anda YPG'nin KDP'ye yakın peşmergelere ihtiyaç duyduğunu sanmam; ki aynı zamanda, KDP'ye yakın bu Peşmergeler'in ileride YPG ile çatışma riski de var. IŞİD yenildikten sonra, yeni bir çatışmaya ihtiyaç yok.''