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Çavuşoğlu: Peşmerge’nin Kobani’ye geçmesi için yardımcı oluyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Koalisyonla tam bir iş birliği içindeyiz’ dedi

20 Ekim 2014 15:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin YPG’ye yaptığı yardımla ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu açıklamasında Peşmerge’nin Kobani’ye geçmesi için yardımcı oluyoruz. Kobani'nin düşmesini hiç arzu etmedik” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Tunus Dışişleri Bakanı Monghi Hamdi ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Koalisyonla tam bir işbirliği içinde olduklarını belirterek, “Peşmerge’nin Kobani’ye geçmesi için yardımcı oluyoruz. Kobani'nin düşmesini hiç arzu etmedik” dedi.

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