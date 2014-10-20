ABD'den Kobanê'ye roketatar, doçka gibi ağır silahlar gönderildi

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) kaynaklar Kobanê’ye; BKC ağır makinalı tüfek, RPG-7 roketatar, antitank mayın, keskin nişancı tüfekleri, doçka ve mühimmat gönderildiğini açıkladı. Kobanê'de IŞİD ile savaşan PYD'ye havadan 24 ton silah ve mühimmat yardımı yaptı.

Al Jazeera'dan Mahmut Bozarslan'ın haberine göre, Irak Kürt yönetiminin Süleymaniye kentinden KYB’li bir kaynak, Kobanê’ye; BKC ağır makinalı tüfek, RPG-7 roketatar ve mühimmat gönderildiğini açıkladı.

KYB'li kaynak, PYD'nin silahlı kanadı YPG’nin daha önce bu tarz silahlar istediği için bunların Kobanê'ye gönderildiğini söyledi.



Kobanê'den Al Jazeera'ya konuşan bir kaynak ise "Silahlar Kobanê’nin batısına atıldı. Antitank mayın, keskin nişancı tüfekleri, roketatar, doçka, BKC gibi ağır silahlar. Tüm silahların ve tibbi malzemeler ABD malı" ifadelerini kullandı.