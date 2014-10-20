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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den PYD'ye silah yardımı

Amerikan ordusu Kobani’de IŞİD’e karşı savaşan YPG birliklerine havadan paraşütle silah ve cephane yardımında bulundu.

20 Ekim 2014 11:40


ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom pazar günü yaptığı açıklamada C-130 tipi nakliye uçaklarıyla Kobani üzerinde çok sayıda ikmal uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Uçaklar YPG güçlerine havadan paraşütle küçük silah, cephane ve tıbbi malzeme içeren sandıklar gönderdi. Gönderilen malzemelerin Irak'taki Kürtler tarafından sağlandığı belirtiliyor.

Centcom açıklamasında Amerikan ordusunun Kobani'de IŞİD'e yönelik hava saldırılarının sayısının 135'i geçtiği belirtildi. Açıklamada "IŞİD'e karşı karada sürmekte olan direnişle birlikte bu saldırıların IŞİD'in kent içerisinde ilerlemesini güçleştirdiği, yüzlerce savaşçısını öldürdüğü ve IŞİD'in elindeki savaş teçhizatı ve mevzilerini tahribata uğrattığı" belirtildi.

Açıklamada Kobani'nin tüm bunlara karşın yine de düşme tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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