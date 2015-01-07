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Dünya

Putin'den Merkel'e dünya liderleri, Charlie Hebdo saldırısını kınadı

İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıyı 'barbarca' olarak nitelendirdi

07 Ocak 2015 18:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 kişinin hayatını kaybettiği Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin olarak, "Terörü hiçbir şey haklı çıkaramaz" ifadelerini kullandı.

Fransa'da 12 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya dünya liderlerinden tepki yağdı. İşte ilk açıklamalar


Merkel: Bu çirkin saldırı düşünce ve basın özgürlüğüne düzenlenmiş saldırıdır

 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a bir başsağlığı telgrafı gönderdi. Merkel 'bu hain saldırının kendisini sarstığını' söyleyerek, 'Bu çirkin saldırı sadece Fransa vatandaşları ve ülkenin iç güvenliğine düzenlenen bir saldırı değil. Aynı zamanda hiçbir biçimde haklı çıkarılamayacak, özgürlükçü, demokrasi kültürümüzün temel öğelerinden biri olan düşünce ve basın özgürlüğüne düzenlenmiş bir saldırıdır" dedi.

Merkel telgrafta Almanya'nın bu zor döneminde Fransız dostlarının yanında olacağının da altını çizdi.

 

İngiltere Başbakanı Cameron: Barbarca saldırı

 

İngiltere Başbakanı David Cameron ise saldırıyı 'barbarca' diye nitelendirdi. Cameron İngiltere'nin müttefiki Fransa'nın yanında olduğunu söyleyerek, detaylar tamamen ortaya çıkmamış olsa da İngiltere'nin terörizmin her türünü reddettiğini ve müttefiki Fransa'yı desteklediğini belirtti.

Cameron 'Düşünce özgürlüğü ve demokrasiyi' destekliyoruz diye konuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond de saldırının 'dehşet verici' olduğunu vurguladı.

 

Putin'den kınama mesajı

 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da saldırı kınandı. Başkan Obama'nın Sözcüsü Josh Earnest, Amerikan yönetiminin saldırıyla ilgili olarak Fransa hükümetiyle yakın ilişki içinde olduğunu belirterek, olayın tamamen açıklığa kavuşturulması için her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti. 'Fransa bizim teröre karşı daimi müttefikimiz' denilen açıklamada, Kurbanların ailelerine başsağlığı dilendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de kınama mesajı geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Moskova'da yaptığı açıklamada, 'Terörü hiçbir şey haklı çıkaramaz. Rus yönetimi böylesine saldırılara tamamen karşıdır" dedi.

Peskov, Devlet Başkanı Putin'in saldırıda ölenlerin aileleri, yakınları ve arkadaşlarına başsağlığı dilediğini de belirtti.

 

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