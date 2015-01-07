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Dünya

İşte Charlie Hebdo'nun son kapağı

Fransız Charlie Hebdo dergisine yapılan silahlı saldırıda en az 12 kişi yaşamını yitirdi

07 Ocak 2015 16:50

Silahlı iki kişinin saldırısı ile en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği Fransız Charlie Hebdo dergisi, bugünkü (7 Ocak 2015) son sayısında da dikkat çeken bir kapakla çıkmıştı. Charlie Hebdo, son sayısının kapağında Fransız yazar Michel Houellebecq'e yer verdi. Yazar, üç haftadır Fransa'da büyük tartışma yaratan ve bugün kitapçılarda yer alacak Soumission (İtaat) isimli romanında 2022 yılında Elysee Sarayı'na Müslüman bir cumhurbaşkanının seçilmesini konu ediyor.

Dergi de bugünkü kapağında yazarın fotoğrafına yer vererek "Sihirbaz Houellebecq'in tahminleri: 2015'te dişlerimi kaybederim, 2022'de de oruç tutarım" ifadelerini kullandı.

Fransız Le Figaro da bugünkü birinci sayfasında tartışma yaratan kitaba yer vermiş ve "Michel Houellebecq: 'İtaat' rahatsız edici bir roman" başlığı atmıştı. Haberde şu ifadeler yer almıştı:

"Edebiyat dünyası kaynıyor, sosyal ağlar bununla çalkalanıyor, medya bunun peşinde… Paris’teki akşam yemeklerinde artık başka bir şey konuşulmuyor. Michel Houellebecq’in son romanı 'İtaat' daha çıkmadan ortalığı birbirine kattı. 150 bin kopya olarak bugün kitapçılardaki yerini alacak olan kitap, üç haftadır kendinden söz ettiriyor. Her kitabın çıkışı önemlidir ancak bu seferki sadece edebi bir çıkış değil. Kitap 15 Ocak’ta İtalya’da, 18 Ocak’ta Almanya’da, saha sonra da İspanya, Hollanda, İngiltere, Rusya ve 2016’da ABD’de okuyucuyla buluşacak. Kitabın bu kadar çok ilgi uyandırmasının sebebi ise hikayesi… Kitap, 2022 yılında Elysée Sarayı’na Müslüman bir cumhurbaşkanının seçilmesini konu ediyor."

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