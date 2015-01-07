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Dünya
Deutsche Welle

Charlie Hebdo saldırısına tepki yağıyor

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen silahlı saldırıya uluslararası alanda tepki yağıyor. Siyasi liderler saldırıyı kınayarak ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor.

07 Ocak 2015 17:45


Almanya Başbakanı Angela Merkel Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris bürosuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'a bir başsağlığı telgrafı gönderdi. Merkel 'bu hain saldırının kendisini sarstığını' söyleyerek, 'Bu çirkin saldırı sadece Fransa vatandaşları ve ülkenin iç güvenliğine düzenlenen bir saldırı değil. Aynı zamanda hiçbir biçimde haklı çıkarılamayacak, özgürlükçü, demokrasi kültürümüzün temel öğelerinden biri olan düşünce ve basın özgürlüğüne düzenlenmiş bir saldırıdır" dedi.

Merkel telgrafta Almanya'nın bu zor döneminde Fransız dostlarının yanında olacağının da altını çizdi.

Cameron: Barbarca bir saldırı

İngiltere Başbakanı David Cameron ise saldırıyı 'barbarca' diye nitelendirdi. Cameron İngiltere'nin müttefiki Fransa'nın yanında olduğunu söyleyerek, detaylar tamamen ortaya çıkmamış olsa da İngiltere'nin terörizmin her türünü reddettiğini ve müttefiki Fransa'yı desteklediğini belirtti.

Cameron 'Düşünce özgürlüğü ve demokrasiyi' destekliyoruz diye konuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond de saldırının 'dehşet verici' olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray’dan kınama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da saldırı kınandı. Başkan Obama'nın Sözcüsü Josh Earnest, Amerikan yönetiminin saldırıyla ilgili olarak Fransa hükümetiyle yakın ilişki içinde olduğunu belirterek, olayın tamamen açıklığa kavuşturulması için her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de kınama mesajı geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Moskova'da yaptığı açıklamada, 'Terörü hiçbir şey haklı çıkaramaz. Rus yönetimi böylesine saldırılara tamamen karşıdır" dedi. Peskov, Devlet Başkanı Putin'in saldırıda ölenlerin aileleri, yakınları ve arkadaşlarına başsağlığı dilediğini de belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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