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Dünya

Charlie Hebdo karikatüristi: Saldırıyı yapanlar 'El Kaide'yiz' dediler

Charlie Hebdo binasına otomatik tüfekle giren saldırganlar yayın kurulu toplantısındaki gazetecileri hedef seçti

07 Ocak 2015 18:19

Silahlı iki kişinin saldırısı ile en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği Fransız Charlie Hebdo dergisinin karikatüristi Coco, Le Figaro'ya, "eylemi düzenleyenlerin El Kaide'den olduklarını" söyledi.

Charlie Hebdo binasına otomatik tüfekle giren saldırganlar yayın kurulu toplantısındaki gazetecileri hedef seçti. Derginin çizerlerinden Coco, olayı şöyle anlattı:

"Kızıma bakmaya gitmiştim. Gazetenin kapısına geldiğimde silahlı ve maskeli iki kişi bizi vahşice tehdit etti. İçeriye girmek istediler. Ben şifreyi girdim. Wolinski ve Cabu'ye ateş ettiler. 5 dakika sürdü... Bir masanın altına sığındım... Kusursuz Fransızca konuşuyorlardı... El Kaide olduklarını, intikam aldıklarını söylediler..." Paris'te öğrencilerin okul dışındaki tüm aktiviteleri iptal edildi. Fransa'da bütün basın kuruluşlarının, medya ofislerinin ve ibadethanelerin saldırı sonrası koruma altına alındığı açıklandı."

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