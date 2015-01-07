Paris'te mizah dergisine kanlı baskın



Savcılık yetkililerinin açıklamasına göre olayda en az 11 kişi öldü. Baskını düzenleyen silahlı kişiler olay yerinden kaçmayı başardı. Saldırganların baskında kullandıkları silahlar arasında Kalaşnikof marka uzun namlulu silahın da bulunduğu belirtildi.

"Charlie Hebdo" dergisi yayınladığı Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu. 2011 yılında "Şeriat" özel sayısı çıkaran dergi genel yayın yönetmeni olarak Muhammed Peygamber'i belirlemiş, bunun üzerine derginin merkezi kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmıştı.