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Dünya
Deutsche Welle

Paris'te mizah dergisine kanlı baskın

Fransa'nın başkenti Paris'te İslam karşıtı karikatürler yayınlayan 'Charlie Hebdo' dergisi silahlı saldırganların baskınına uğradı. Olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

07 Ocak 2015 15:59


Savcılık yetkililerinin açıklamasına göre olayda en az 11 kişi öldü. Baskını düzenleyen silahlı kişiler olay yerinden kaçmayı başardı. Saldırganların baskında kullandıkları silahlar arasında Kalaşnikof marka uzun namlulu silahın da bulunduğu belirtildi.

"Charlie Hebdo" dergisi yayınladığı Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle ölüm tehditleri alıyordu. 2011 yılında "Şeriat" özel sayısı çıkaran dergi genel yayın yönetmeni olarak Muhammed Peygamber'i belirlemiş, bunun üzerine derginin merkezi kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaParisHebdoKalaşnikofHebdo34;Muhammed PeygamberDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/NH/BÖ

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