T24 LogoT24 Logo
Dünya

Putin: Trump, seçimlerin mutlak favorisi, zeki ve yetenekli bir adam

Trump, Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanmasını istemişti

17 Aralık 2015 21:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslümanların ABD’ye girişinin yasaklanmasını isteyen ABD Başkan adayı ve iş adamı Donald Trump’a destek verdi. Putin, Müslümanlar konusundaki açıklamalarıyla dünya genelinde tepki çeken Trump için "parlak ve yetenekli bir adam" ifadesini kullandı.

Putin, Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Trump'la ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Putin, Kasım 2016'daki seçimlerin "mutlak favorisi" olarak tanımladığı Trump için "parlak ve yetenekli bir adam" dedi.

Rus lider, "Yine de kendisinin meziyetlerini yargılamak bize düşmez. Bu Amerikan seçmeninin takdiri" diye ekledi.

Putin, Rusya'nın kim seçilirse seçilsin, gelecek ABD başkanı ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump, ABD'de Cumhuriyetçi Parti aday adayları arasında yapılan anketlerde önde gidiyor.

 

ETİKETLER

trumpputinabdrusyazeki ve yeneklimüslüman

İlgili Haberler

“Müslümanlar ülkeye alınmasın” diyen Donald Trump’ın 10 ayrımcı sözü

"Ben gerçekten çok iyi bir adamım, iyi adam olmakla gurur duyuyorum"

Suudi prens Trump'a "ABD'nin yüz karası" dedi, cevap gecikmedi: Budala

Donald Trump ve El Velid bin Talal Twitter üzerinden tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Donald Trump siyasetçi değil

"Müslüman ülkelerle ilişkilerini bir kenara mı koyacak? Siyasetçi böyle konuşmamalı..."

'Müslümanları ABD'ye almayalım' diyen Trump'a bir tepki de Anonymous'tan

Trump'ın sahibi olduğu trumptowerny.com isimli web sitesi, 12 saat boyunca kullanılamadı

Oscarlı yönetmen Michael Moore’dan Trump binası önünde eylem: Hepimiz Müslümanız

"Kafanızdaki ‘öcü’ tüm Müslümanları temsil ediyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24