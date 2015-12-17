Putin: Trump, seçimlerin mutlak favorisi, zeki ve yetenekli bir adam

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslümanların ABD’ye girişinin yasaklanmasını isteyen ABD Başkan adayı ve iş adamı Donald Trump’a destek verdi. Putin, Müslümanlar konusundaki açıklamalarıyla dünya genelinde tepki çeken Trump için "parlak ve yetenekli bir adam" ifadesini kullandı.

Putin, Moskova'da düzenlediği yıllık basın toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Trump'la ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Putin, Kasım 2016'daki seçimlerin "mutlak favorisi" olarak tanımladığı Trump için "parlak ve yetenekli bir adam" dedi.

Rus lider, "Yine de kendisinin meziyetlerini yargılamak bize düşmez. Bu Amerikan seçmeninin takdiri" diye ekledi.

Putin, Rusya'nın kim seçilirse seçilsin, gelecek ABD başkanı ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Trump, ABD'de Cumhuriyetçi Parti aday adayları arasında yapılan anketlerde önde gidiyor.