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Dünya

'Müslümanları ABD'ye almayalım' diyen Trump'a bir tepki de Anonymous'tan

Trump'ın sahibi olduğu trumptowerny.com isimli web sitesi, 12 saat boyunca kullanılamadı

14 Aralık 2015 22:19

ABD'de, Kasım 2016'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Cumhuriyetçi Parti aday adaylarından, emlak imparatoru Donald Trump'a ait şirketlerden birinin web sitesi, Anonymous hacker grubunun saldırısına uğradı.

Radikal'de yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta Müslümanları hedef alan bazı tartışmalı açıklamalar yapan ve Donald Trump'ın sahip olduğu bir web sitesine, Anonymous tarafından DDoS saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı, Trump’un trumptowerny.com isimli web sitesinin 12 saat boyunca kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Web sitesi CloudFlare tarafından korunuyordu ve siteye erişmeye çalışan ziyaretçilere bir süreliğine önbellek versiyonu sunuldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında da “Trump.com” aynı şekilde bir saldırıya maruz kalmıştı.

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