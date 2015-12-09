“Müslümanlar ülkeye alınmasın” diyen Donald Trump’ın 10 ayrımcı sözü

ABD'de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti aday adaylarından Donald Trump Kaliforniya'da 14 kişinin öldüğü silahlı saldırıların ardından Müslümanların ülkeye girişinin durdurulmasını istedi. Trump aynı zamanda ABD'de bulunan camilerin gözetim altında tutulması gerektiğine inanırken, Müslüman insanların da emniyet güçleri tarafından fişlenmesi gerektiğine inanıyor.

BBC Türkçe’nin derlemesine göre Trump'ın politika ve inançlarından 10 madde şöyle:

1. ABD'deki camiler gözetim altında tutulmalı. Trump, Müslümanların emniyet güçleri tarafından terörle mücadele kapsamında fişlenmesi gerektiğine inanıyor. Camilerin izlenmesinin siyaseten yanlış olduğuna ise aldırmıyor.

2. ABD Irak ve Şam İslam Devleti'yle (IŞİD) mücadelede tutuklularda boğuluyormuş hissi uyandıran su işkencesi ve diğer "sert sorgulama" yöntemlerini kullanmalı. Trump bu yöntemlerin militanların kullandığı kafa kesme gibi taktikler yanında "çerez" olduğunu söyledi.

3. Trump IŞİD'i "cehenneme gönderecek kadar bombalayacağını" söyledi. Başka hiçbir adayın IŞİD'e kendisinden daha sert olamayacağını ve militanları, petrole olan erişimlerini keserek zayıflatacağını savunuyor.

4. ABD ile Meksika sınırında yasadışı ve Suriyeli göçmenleri engellemek için "büyük büyük bir duvar" örmek istiyor. Trump ABD'ye gelen Meksikalıların genellikle suçlular olduğunu belirtiyor. "Uyuşturucu ve suç taşıyorlar ve tecavüzcüler" diyor Trump. Sınırdaki duvarın Meksika tarafından ödenmesi gerektiği kanısında. BBC tahminine göre bunun maliyeti 2.2-13 milyar dolar arasında.

5. ABD'de yaşayan tahmini 11 milyon yasadışı göçmenin sınır dışı edilmesini savunuyor. Bu fikri yabancı düşmanlığı ve çok maliyetli gibi eleştirilere hedef oldu. BBC tahminine göre bunun maliyeti 114 milyar dolar. Trump ayrıca doğumla gelen vatandaşlık hakkını da sonlandırma yanlısı. Yasadışı göçmenlerin çocukları ABD topraklarında doğduklarında vatandaş olabiliyorlar.

6. Rusya lideri Vlamidir Putin ile çok iyi geçineceklerini söylüyor. CNN kanalıyla yaptığı bir röportajda Trump Putin ile Obama'nın müzakere edemeyecek kadar birbirlerinden hoşlanmadıklarını ancak kendisinin Putin'le çok iyi geçineceğini söyledi.

7. Çin'in ABD ile ticaretini daha eşitlikçi kılmasını sağlayacak bazı adımlar atmasını istiyor. Eğer seçilirse Çin'in para biriminin değerini düşürmesini engelleyecek ve ülkeyi çevre ve istihdam standartları konusunda zorlayacak.

8. Trump'a göre iklim değişikliği sadece "hava durumu". Trump temiz hava ve suyun önemine inanıyor ancak iklim değişikliği biliminin bir "şaka" olduğunu düşünüyor. Çevresel sınırlamalar işletmeleri küresel piyasada daha az rekabet edebilir kılıyor.

9. Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi iktidarda olsaydı dünya daha iyi bir yer olurdu. Trump CNN kanalında Libya ve Irak'taki durumun ölen iki diktatörün ardından "çok daha kötü" olduğunu söyledi.

10. Kendisini "gerçekten çok iyi bir adam" olarak görüyor. Son kitabı "Engelli Amerika"da "Ben gerçekten çok iyi bir adamım, iyi adam olmakla gurur duyuyorum. Fakat ülkemizi yeniden büyük yapma konusunda tutkulu ve kararlıyım".