NBC 'ırkçı ifadeleri' nedeniyle Donald Trump ile sözleşmelerini feshetti

ABD merkezli televizyon kanalı NBC, yakın zamanda Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adaylığını açıklayan ABD’li milyarder Donald Trump’ın Meksikalı göçmenler hakkındaki ırkçı sözleri nedeniyle artık kendisiyle çalışmayacaklarını açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere, göre, yaklaşık 13 milyon kişinin izlediği ‘Miss USA’ ve ‘Miss Universe’ güzellik yarışmaları ile ‘The Apprentice’ (Çırak) adlı televizyon şovunun yapımcısı olan emlak zengini Trump, Kasım 2016’daki başkanlık seçimlerine adaylığını açıklarken Meksikalı göçmenlerle ilgili ırkçı ifadeler kullandı. Başkanlık vaatlerini anlatan Trump, göçmen politikasına dair, “Uyuşturucu ve suç getiriyorlar, tecavüzcüler. Aralarında iyi insanlar da vardır sanıyorum” dedi.

NBC’nin sahibi Comcast Corp şirketi, Donald Trump’ın göçmenlere karşı aşağılayıcı ifadeleri nedeniyle şirketle ilişkisinin kesildiğini açıkladı.

Trump, kanala dava açtı

Kanala dava açan Trump, “Eğer NBC ülkedeki ciddi yasadışı göçmen sorununu ve Meksika ile yapılmış adaletsiz ticari anlaşmaları anlayamayacak kadar aptal ve zayıfsa, sözleşmeye aykırı şekilde bitirdikleri programlarla ilgili kararı mahkeme verir” dedi.

Trump’ın 16 Haziran’daki açıklamasına tepkiler artıyor. Yasal statüdeki göçmenler ve Meksika kökenli siyasetçiler ve işadamları Trump’a sert yanıtlar verdi.

Meksikalı milyarder Carlos Slim’in sahibi olduğu Oratelevizyonu da "çizgiyi aştığını" söyledikleri Trump’la projelerini iptal etti.

Trump’ın Chicago kentindeki adaylık konuşması esnasında toplanan çoğunluğu göçmen bir kalabalık, “Irkçı Trump” sloganları attı.

Programları yüksek reyting alıyordu

Donald Trump’ın yapımcılığını üstlendiği güzellik yarışmaları, pazar günleri NBC kanalına 13 milyondan fazla izleyici getiriyordu.

Trump’ın meşhur ettiği "Çırak" adlı program formatının yeni hali "Celebrity Apprentice" ise yayına devam edecek. Programın 7,6 milyon izleyicisi var.