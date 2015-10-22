Donald Trump: IŞİD’le mücadele için ABD'deki bazı camileri kapatabiliriz

ABD'de 2016 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti aday adayları arasındaki yarışı lider olarak devam ettiren iş adamı Donald Trump, IŞİD’le mücadele için ABD'deki bazı camileri kapatabileceğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, kampanyasını açıklarken yaptığı ilk mitinginde ABD'deki Meksikalıları ve göçmenlere yönelik olarak sınıra duvar örmeyi vaat eden ABD Başkanı aday adayı Donald Trump'ın, en son açıklamasının hedefinde camiler vardı.

Trump, Fox Business Network'te (FBN) Jim Varney'un sunduğu programa telefonla bağlanarak yine tartışmalı ifadeler kullandı. Varney, İngiltere'nin IŞİD’le savaşmak için seyahat edenlerin pasaportlarını iptal edeceğine ve buna ek olarak da bazı camileri kapatacağına ilişkin tasarısını gündeme getirdi ve Trump’a başkan olması durumunda buna benzer bir yol takip edip etmeyeceğini sordu.

Trump da soruya verdiği cevapta, "Bunu yapardım. Kesinlikle. Bunun çok iyi olduğuna inanıyorum. Orada bir sürü teklifin olduğunu biliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi aday: ABD başkanı Müslüman olmamalı

Daha sonra Varney'in düşünce ve din özgürlüğünü garanti altına alan ABD Anayasası'nın 1. maddesini hatırlattığı Trump, "Eh bilmiyorum. Ben bir caminin kapandığını hiç duymadım. Bu camiye bağlı" diye devam etti.

Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan aday adaylarından Ben Carson da ‘Müslüman birinin ABD Başkanı olmaması gerektiğini’ içeren sözü nedeniyle ülkedeki birçok kesimin tepkisini çekmişti.