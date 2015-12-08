ABD Başkan adayı Trump: Müslümanlar ABD'ye alınmasın

ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan aday adaylarından Donald Trump, Müslümanların ülkeye alınmamasını istedi.

Trump'ın seçim kampanyası ofisinden yapılan açıklamaya göre, tanınmış iş adamı, kamuoyu araştırmalarında "Müslümanların önemli bir kısmının Amerikalılara karşı nefret beslediğinin" görüldüğünü iddia etti.

Trump, "Amerikalı temsilciler neler olup bittiğini çözene kadar Müslümanlar için kapıların tamamen kapatılması" çağrısında bulundu.

Anketlerde Cumhuriyetçi adaylar arasında önde görünen Donald Trump, "Biz bu sorunu ve getirdiği tehlikeli tehdidi belirleyip anlayana kadar ülkemiz sadece cihada inanan ve insan hayatına saygı duymayan kişilerin korkunç saldırılarının kurbanı olmamalı" ifadesini kullandı.

Trump'ın kampanya müdürü Corey Lewandowski ise başkan adayının önerdiği yasağın ABD'ye göçmen ya da turist olarak girmek isteyen herkes için geçerli olduğunu söyledi.

Tepki yağmaya başladı

ABD'deki Müslümanları temsil eden en büyük kuruluş Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Trump'ın sözlerine tepki gösterdi. Konseyin iletişim direktörü İbrahim Hooper, "Donald Trump Müslüman karşıtı bağnazlığını artırırken insan bir sonraki sözünün ne olacağını merak ediyor" dedi..

Hooper, "Aklı başında bir dönemde olsak kampanyası biterdi. Ama böyle bir hastalıklı dönemde kampanyası destek görebiliyor" diye konuştu.

Beyaz Saray ise Trump'un açıklamasını "Amerikan değerlerine tümüyle aykırı" olarak niteledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes, CNN kanalına verdiği mülakatta, Trump'ın sözleri için, "Amerikalılar olarak sahip olduğumuz değerlere tamamen aykırı. Yasamız din özgürlüğüne saygıyı içermektedir" ifadesini kullandı.

Rhodes, Trump'ın sözlerinin ABD'nin ulusal güvenliğine de zarar verici olduğunu, DAEŞ militanlarının ABD'yi İslam ile savaştaymış gibi göstermeye çalıştığını kaydetti.

Cumhuriyetçi Parti'nin bir başka başkan aday adayı eski Florida Valisi Jeb Bush ise Trump'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bush, Twitter'daki mesajında, "Donald Trump'ın akli dengesi yerinde değil. Politika önerileri ciddi değil" yorumunu yaptı.